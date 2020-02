Antonella Elia si isola in casa per sopravvivere, caos dopo la rivelazione di Valeria Marini sulla chiusura ad aprile

In queste ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 4 stanno succedendo delle cose che stanno destabilizzando i protagonisti del reality. Non solo la lite tra Antonella Elia e Valeria Marini ma anche una rivelazione che proprio quest’ultima ha fatto che ha gettato i concorrenti nel panico. La Marini infatti, a poche ore dalla sua entrata in casa, ha detto qualcosa che forse avrebbe dovuto tenere per sé. In realtà probabilmente Valeria pensava che gli altri concorrenti fossero informati del fatto che il reality si allunga fino alla fine di aprile, notizia che però nessuno conosceva. I concorrenti quindi sono rimasti basiti nell’apprendere che la data dell’ultima puntata dovrebbe essere il 27 aprile. Anche Adriana Volpe, che di solito mantiene un grande contegno, è rimasta turbata al pensiero che potrebbe rivedere sua figlia, qualora continuasse il gioco, solo tra due mesi.

Insomma i vipponi in casa non si aspettavano una cosa simile. E Antonella Elia, che non sta vivendo benissimo le ultime ore, ha iniziato a progettare il da farsi in vista dei prossimi giorni. In casa deve isolarsi: potrebbe essere il solo modo per sopravvivere.

GRANDE FRATELLO VIP NEWS: ANTONELLA ELIA SI ISOLA

“Al momento opportuno sarò eliminata e la soluzione si troverà. Voglio solo sopravvivere” ha detto Antonella Elia parlando con Adriana Volpe che cerca di comprendere il suo stato d’animo. Antonella non ha affatto gradito gli atteggiamenti di chi si fa il segno della croce quando lei passa in casa ( come Fernanda) o di Valeria che continua a sventolare il crocifisso quando la vede. “Io non voglio tornare indietro, questa è la mia essenza, non c’è soluzione. Io starò più isolata che posso per non creare fastidi, basta che poi non mi diano fastidio a me”, commenta riferendosi a Valeria e Fernanda.

Adriana ha provato a farle cambiare idea: “Qua sono successe cose spiacevoli. Da quando siamo entrati siamo cambiati, ricordiamoci che ognuno ha una dignità e va rispettata”. Ma anche su questo punto, Antonella le rimbrotta: “No, non esageriamo con questi discorsi. La dignità è un qualcosa che va conquistata, e qui dentro ci sono persone che non hanno una dignità”.