Il marito di Fernanda Lessa sbotta: “Caccia alle streghe, gente ignorante”

Non deve esser sicuramente stato semplice per Luca vedere sua moglie Fernanda Lessa bersagliata in trasmissione. Non deve esser stato semplice perchè lui la conosce e sa quello che sua moglie sta provando. E purtroppo, dopo la diretta del Grande Fratello VIP 4 del 2 marzo 2020, le cose sono solo peggiorate per Fernanda che ha avuto un vero e proprio crollo. Paolo e Adriana hanno cercato di stare vicino alla donna ma superare gli attacchi ricevuti in puntata, quando si è persino parlato di magia nera, non è stato facile per Fernanda. Le parole delle persone in studio, da Signorini a Wanda Nara, hanno riaperto a quanto pare delle ferite che Fernanda si porta dietro da tempo. La Lessa ha raccontato di quanti problemi ha avuto quando era piccola e di come ha persino pensato per oltre un anno a togliersi la vita per le accuse ricevute.

Il marito della brasiliana, vedendola in quelle condizioni, non poteva non fare l’unica cosa per lui possibile. Scrivere delle parole che forse Fernanda adesso non leggerà ma che leggerà dopo, una volta finito il gioco.

LE PAROLE DEL MARITO DI FERNANDA LESSA SUI SOCIAL

Ed ecco il commento del marito di Fernanda Lessa sui social

Purtroppo questo è quello che succede quando la gente è ignorante e non ha idea di cosa parla. Mia moglie fortunatamente ha una sensibilità superiore a molte persone e sono sicuro che ha le spalle larghe e che gli attacchi rivolti al suo credo e religione , beceri e ignoranti , non la toccheranno davvero perché sa di essere nel giusto. Mi spiace solo vederla così per colpa dell’ignoranza delle persone. Capita , spesso quando la pensi diversamente, quando provieni da un’altra cultura , vieni trattato cosi, vieni bistrattato in quanto ‘’diverso’’ma non sono questi i messaggi che dovrebbero passare.. amore mio , stai tranquilla, [email protected] ti vuole bene, io ti amo, le piccole ti amano, fottitene di quello che dicono dei barotti finti perbenisti.. ti amo, tanto..#libertadiognicredoereligione #cacciaallestreghe #pupotornaacantarecheforsetivienemeglio #fernandalessa #grandefratellovip #gfvip