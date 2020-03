Nella casa del GF VIP ultime notizie sul coronavirus e video messaggi dei parenti: le reazioni

Come era giusto che fosse, nella casa del Grande Fratello VIP 4 ieri, i concorrenti hanno appreso tutte le ultime notizie relative a quella che la situazione nel nostro paese. I concorrenti del GF VIP hanno prima ascoltato un video messaggio di Michele Cuccuzza, che in veste di giornalista autorevole ha riassunto loro quella che è l’emergenza che il nostro paese sta vivendo. Poi hanno anche avuto modo di ascoltare le parole del Premier Conte, nel suo discorso del 9 marzo.

Tutti, come potrete immaginare, sono rimasti molto colpiti da quello che è accaduto ma allo stesso tempo anche rassicurati dai video messaggi dei loro cari. Parole di incoraggiamento quelle ricevute da parenti e amici che hanno chiesto ai concorrenti di continuare a giocare senza preoccuparsi. Chiaramente non è semplice e infatti, nei minuti successivi, molti vipponi hanno iniziato a chiedersi quanto fosse giusto continuare a giocare in questo clima. Persino Antonio Zequila che sa reggere il peso di una notizia di questo genere, per sua stessa ammissione invita tutti a continuare a fare spettacolo recitando, si è reso conto che la situazione non è delle migliori.

Chiaramente le parole dei parenti dei concorrenti sono state di affetto, tutti hanno invitato i loro cari a continuare in questo gioco ma possiamo immaginare che una mamma come Adriana Volpe e come Teresanna, o un padre come Sossio che ha una bambina di pochi mesi e altre figli a cui pensare, si pongano delle domande. Lo fanno anche gli altri: pensare ai proprio figli lontani, come nel caso di Fabio Testi, di certo non è semplice; pensare ai genitori, ai familiari anche più anziani è complicato. Ma il gioco va avanti e si continua a giocare. Questa sera, nella puntata del Grande Fratello VIP 4 in diretta si renderanno probabilmente anche conto di quello che succede, vedendo Alfonso Signorini praticamente da solo in uno studio improvvisato a Milano.

Quello che pensiamo in merito alla decisione di andare avanti con il GF VIP lo abbiamo già espresso. Giusto che lo spettacolo continui ma a una sola condizione: che siano i concorrenti a scegliere di farlo, senza nessun obbligo di penale qualora volessero abbandonare. Probabilmente è stata data loro la possibilità di lasciare, e ce lo auguriamo perchè sarebbe corretto per chi non riesce a pensare che i proprio cari stiano combattendo questa battaglia da soli.

In ogni caso i vipponi dopo lo smarrimento iniziale sembrano aver ritrovato la giusta motivazione per andare avanti. Adriana ha persino suggerito di inventarsi un format nel format per tenere compagnia a tutte le persone che seguono il reality di casa.