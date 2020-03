Grande Fratello VIP 4: Fabio Testi non vuole ritirarsi ma chiede ancora di andare al televoto

Non mi ritiro ma voglio lasciare il reality. Nella casa del Grande Fratello VIP 4 si apre un nuovo mistero attorno alla figura di Fabio Testi: l’attore 78enne di Peschiera del Garda che oramai da alcune settimane sembra essere particolarmente sofferente da quando è stato rivelato ai concorrenti della casa di Cinecittà l’esistenza del nuovo Coronavirus e della sua rapida diffusione sul territorio nazionale.

A spaventare di più l’attore, però, non è tanto il virus in sé quanti il fatto che l’uomo ha vari figli sparsi in giro per il mondo. La preoccupazione va avanti da alcune settimane e sempre nel suddetto periodo Fabio Testi continua a chiedere insistentemente di voler lasciare il programma di Canale Cinque… arrivando persino a consigliare ai suoi compagni d’avventura di fare il suo nome durante le nomination. Eppure…

Grande Fratello VIP 4: Fabio Testi “vuoi ritirarti?”

Purtroppo per Fabio Testi, il concorrente eliminato dal pubblico da casa nella puntata dell’11 marzo 2020 del Grande Fratello VIP 4 è stata la influencer Asia Valente. Uno smacco per l’uomo che era già pronto a varcare la porta rossa indossando un elegantissimo smoking, affittato per l’occasione dallo stesso Grande Fratello su sua richiesta.

Vista l’insofferenza visibile sul volto di Fabio Testi, è stato lo stesso Alfonso Signorini – in collegamento da Cologno Monzese – a chiedere all’attore se a questo punto volesse ritirarsi dal reality. Per convincerlo a desistere gli è stato raccontato che nell’ultimo televoto è risultato il più amato col 40% delle preferenze; e gli è stato mostrato persino un ricco collage di filmati con le rassicurazioni dei vari figli.

Alla fine Fabio Testi si lascia convincere: non si ritira dalla casa del Grande Fratello VIP 4. Nell’affermarlo, però, aggiunge per l’ennesima volta di voler finire al televoto per poi essere eliminato dal pubblico da casa.

A che pro restare una ulteriore settimana nella casa del Grande Fratelo VIP 4 se l’uomo si dice comunque molto preoccupato a causa di ciò che lo aspetta fuori?

Grande Fratello VIP 4: Fabio Testi fuori… ma senza penali?

Le motivazioni ufficiali di sta scelta insolita non sono note. Però sono in molti a fare ipotesi sui social su quanto accaduto. Secondo gli scaltri utenti di Twitter, ad esempio, Fabio Testi sta implorando il pubblico di farlo uscire così da evitare una eventuale penale pecuniaria che gli spetterebbe qualora decidesse di ritirarsi (abbandonando così il programma di sua spontanea volontà). Sarà vero?