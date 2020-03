Grande Fratello VIP 4 verso la chiusura? Concorrenti commossi dai romani che cantano dal balcone

Nella casa del Grande Fratello VIP 4 in questi minuti ci si sta chiedendo che cosa fare: lasciare il gioco, continuare? Dopo il messaggio di Alfonso Signorini con gli ultimi aggiornamenti su quella che è l’attuale situazione in Italia, i concorrenti cercano di capire quello che accade fuori e anche quello che sarebbe giusto fare. Dopo le 18 tra l’altro, si sono riuniti in giardino e si sono commossi ascoltando tutte le canzoni che in questi minuti vengono intonate a pochi passi da loro. “Chissà da dove cantano” si è chiesto Sossio. “Saranno dai balconi delle loro case” ha detto Patrick. I concorrenti molto commossi in silenzio ascoltando le canzoni accennando a qualche parolina delle canzoni che sentono. La scena è davvero commovente e ci mostra come la nostra Italia stia vivendo un momento davvero complicato e difficile, un momento dal quale però usciremo di certo, tutti insieme.

Adriana Volpe ha fatto notare che probabilmente c’è davvero bisogno di unione e di sentirsi vicini ed è per questo che gli italiani si stanno riunendo in questo modo.

GRANDE FRATELLO VIP VERSO LA CHIUSURA?

Chi ha seguito la diretta in questo lungo pomeriggio di sabato, ha fatto notare sui social che i concorrenti, dopo le parole di Signorini, siano stati poi convocati anche dagli autori per capire quello che si potrà fare nei prossimi giorni. Al momento, la decisione di Mediaset è quella di continuare con il reality, la decisione di andare avanti è stata presa. Ma cosa pensano i concorrenti, vogliono davvero continuare a stare in casa, lontani dalle loro famiglie, lontani da figli, genitori, fratelli, sorelle, che stanno vivendo un momento così complicato?

La data prevista, per la chiusura del GF è per il 27 aprile 2020. Ma per quanto Alfonso Signorini si sia impegnato nell’ultima puntata del reality di Canale 5, forse a casa non c’è la voglia di ascoltare litigi, lamentele che sembrano essere sterili di fronte a tutto quello che sta succedendo fuori. La leggerezza che si cerca è diversa e forse sarebbe davvero il caso di chiudere tutto.

E i concorrenti in casa sono chiaramente nervosi e preoccupati. Lo spettacolo deve continuare si, ma non a spese di PERSONE prima che VIP.