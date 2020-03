Adriana Volpe abbandona il GF VIP, un parente potrebbe essersi ammalato: tutti in lacrime dopo l’ultimo abbraccio

Era già nell’aria da qualche ora, prima ancora che il Grande Fratello annunciasse l’abbandono di Adriana Volpe. Da ieri, a dire il vero, si parla di alcune frasi sussurrate nella casa, che però la regia ha tagliato, cambiando in modo repentino le inquadrature. Si era intuito che un parente di Adriana Volpe ( forse un parente stretto di suo marito) poteva non star bene. Non sappiamo se si tratti di un caso di coronavirus, purtroppo in questi giorni viene naturale pensare che possa essere questo. Una cosa però ha lasciato tutti perplessi: una decina di giorni fa il marito di Adriana Volpe aveva annunciato che sarebbe andato in Costa Rica con sua figlia. Poi da 4-5 giorni nessuna notizia sui social, il silenzio. E questo ha portato a pensare che una persona molto vicina a lui non stesse bene. Adriana, in questi giorni, era praticamente sempre in confessionale, dove di certo riceveva le notizie sulle condizioni di salute di questo parente. Forse quando potrà, sarà Adriana via social a spiegare quello che è successo, se se la sentirà.

ADRIANA VOLPE LASCIA IL GRANDE FRATELLO VIP

La concorrente del GF VIP 4 ha abbandonato qualche ora fa, e noi speriamo che non ci siano notizie particolarmente gravi per lei. Un dispiacere per tutti noi perchè Adriana si sarebbe meritata di vincere questo Grande Fratello. Per questo motivo, augurandole che tutto vada bene e che non ci siano problematiche serie e che i suoi cari stiano bene, speriamo di vederla presto in tv, magari su Canale 5 ma questa volta con un programma tutto suo.

Non vogliamo fare ipotesi perchè quando si parla della salute di qualcuno, non c’è da arrampicarsi sugli specchi e pensare a fatti o circostanze. Quando Adriana deciderà di parlare, o quando il suo staff lo farà, vi renderemo conto dei motivi per i quali la donna ha lasciato il gioco. Per il resto, solo un grande abbraccio a lei, con la speranza, lo ribadiamo, di vederla appena tutto questo sarà finito, in tv!

“Vi ringrazio tutti perchè in questo viaggio mi avete dato tantissimo” ha detto Adriana Volpe congedandosi dai suoi concorrenti del Gf. “Ho fatto di tutto per rimanere qui, per credere in questo messaggio, perchè andrà tutto bene” ha detto in lacrime Adriana. “Il ruolo di madre e di moglie è importante” ha detto la Volpe. Poi un fiume di lacrime nell’abbraccio con i concorrenti e l’ultimo saluto prima di lasciare il gioco.