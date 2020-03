Lacrime al GF VIP per l’uscita di Adriana Volpe: gli amici preoccupati, Zequila non capisce niente

Il Grande Fratello VIP ha annunciato l’abbandono di Adriana Volpe. La conduttrice ha scelto di lasciare il gioco e pochi minuti fa sul sito di Mediaset Play è stato pubblicato anche il video dei saluti di Adriana ai suoi amici. Di fronte allo striscione con la scritta “andrà tutto bene” Adriana ha spiegato che è arrivato il momento di lasciare il gioco perchè fuori la sua famiglia ha bisogno di lei. Lo ha detto in lacrime, senza però voler dare dettagli. E mentre i suoi amici in giardino, sapendo delle sue problematiche piangevano, rendendosi conto che Adriana stava per uscire, il solo a non comprendere la situazione era Antonio Zequila. Il napoletano ha iniziato a scherzare mentre Adriana piangeva: “Dai resta adesso che abbiamo fatto pace non te ne andare” frasi che hanno provocato l’ira di Patrick che ha invitato Zequila a tacere, almeno in questa situazione. E così mentre tutti abbracciavano la Volpe, Antonio è rimasto da solo in disparte, senza rendersi probabilmente conto di quello che stava accadendo ( non sapendo dei problemi di Adriana, preoccupata per le condizioni di salute di un parente).

GRANDE FRATELLO VIP 4: L’ABBANDONO DI ADRIANA SEGNA TUTTI

Licia e Patrick parlavano quindi in giardino di quello che è successo. Patrick si augura che non sia arrivata una brutta notizia “quella che tutti noi potremmo ricevere” ha detto il Pugliese. Paolo spiega che Adriana prima di uscire non ha voluto dire nulla ma lo ha rassicurato dicendo di aver deciso di uscire prima che potesse essere tardi, non sentendosela più di restare in gioco. “Mi ha detto che poi ne parleremo una volta fuori” ha sussurrato Paolo Ciavarro tra le lacrime. Molto provato anche Andrea Denver, che si era legato tanto ad Adriana in questi due mesi e mezzo di reclusione forzata.

Un grande abbraccio anche da parte nostra ad Adriana.