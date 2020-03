90 giorni per innamorarsi e poi: protagonista passa due anni in carcere e cambia completamente aspetto

Dopo due anni di detenzione, Jorge Nava, torna sui social per lanciare un messaggio per l’emergenza coronavirus. Si mostra per la prima volta, con la tuta del carcere e mostra anche come questi due anni in galera lo hanno cambiato. Avete capito di chi stiamo parlando? Chiaramente di uno dei protagonisti più discussi di 90 giorni per innamorarsi, il programma amatissimo e seguitissimo in America che trova, grazie a Real Time, una grande fetta di pubblico anche nel nostro paese. Tre anni fa, il giovane imprenditore che aveva lanciato un business legato alla marijuana legale, aveva conosciuto la bella Anfisa, una ragazza stupenda arrivata dalla Russia solo per fidanzarsi con lui. I due erano stati protagonisti della stagione di 90 giorni per innamorarsi, con le loro litigate, le sceneggiate storiche della ragazza che pensava di aver trovato un milionario da spennare. Nonostante i litigi e le forti discussioni alla fine Anfisa e Jorge si erano sposati, non a caso, come potrete vedere, ancora oggi la bella russa, sui social si chiama “Anfisa Nava”. Non ha cambiato il suo nome ma ha cambiato vita. Probabilmente dopo l’arresto di suo marito, si è ritenuta single e oggi, come dimostrano gli scatti sui social, ha un nuovo amore…

90 GIORNI PER INNAMORARSI E POI…JORGE E ANFISA CHE FINE HANNO FATTO?

Ma torniamo a Jorge. Come potrete vedere dalla foto che apre questo nostro articolo,i due anni di detenzione, hanno cambiato molto il giovane. Via le pessime abitudini alimentari, il giovane è molto dimagrito e ha ritrovato la forma.

Jorge Nava è stato arrestato il 12 febbraio 2018, dopo essere stato scoperto con 293 libbre di marijuana nel bagagliaio della sua auto in Arizona. Nava è stato accusato di possesso di droghe e intenzione di vendere.

“Quando ho iniziato, con le accuse mosse contro di me, stavo guardando circa 24 anni, qualcosa del genere, un numero ridicolo. Ma per fortuna, il mio avvocato è stato in grado di elaborare un accordo di appello e ho fatto cadere le accuse e ho finito per supplicare un crimine di classe quattro in Arizona “, ha detto Nava a TMZ.

“Spero che le persone possano vedere che sono in grado di cambiare le cose anche se sono nel punto più basso della mia vita” ha detto il giovane imprenditore in un’altra intervista. Jogging e allenamento in stile militare lo hanno portato a cambiare drasticamente il suo peso.

“Mi sento sano ed energico. Mi sento complessivamente più fiducioso con me stesso” ha detto l’ex protagonista di 90 giorni per innamorarsi che si è reso conto, in carcere di quanto fossero sbagliate le abitudini che aveva fuori.

“La mia speranza è fondamentalmente di uscire e ricominciare da capo con un diverso punto di vista. Non voglio fare lo stesso errore che ho già fatto. Ho imparato da tutta la negatività. Spero di poterlo trasformare in qualcosa di positivo e di apportare un cambiamento maggiore ” ha dichiarato il giovane.

E Anfisa? In un primo momento la moglie di Jorge sembrava essere intenzionata ad aspettarlo ma, a giudicare dalle foto postate di recente sui social, sembrerebbe avere un altro uomo…Vedremo che cosa accadrà adesso che la sta di 90 giorni per innamorarsi ha lasciato il carcere!