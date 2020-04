Amici All Star diventa Amici speciali prossimamente su Canale 5: chi ci sarà

Prima che l’edizione del serale di Amici 19 andasse in onda, Maria de Filippi e la sua squadra avevano annunciato un nuovo format; avevano parlato di una sorta id Amici All Star senza però dare nel dettaglio il nome dello show che sarebbe dovuto andare in onda subito dopo la finale di Amici 19. Come saprete poi a causa dell’emergenza coronavirus, la conduttrice e l’azienda hanno deciso di rimandare. Poche ore fa però è apparso il primo spot del format che vedremo a breve su Canale 5 e che non si chiamerà Amici All Star come avevamo immaginato ma sarà invece “Amici Speciali”. Non solo, dal breve promo si deduce che Amici, insieme a Tim, probabilmente farà una sorta di raccolta fondi per l’Italia. “Con Tim insieme per l’Italia” è infatti il sottotitolo del programma. Mediaset e Maria vogliono dare quindi oltre che un contributo con lo spettacolo, anche economico. La de Filippi aveva già contribuito con Amici alla raccolta fondi da destinare alla protezione civile, devolvendo l’incasso del televoto delle ultime puntate di Amici.

Lo si continuerà a fare con lo spettacolo quindi, ma di certo nelle prossime settimane conosceremo anche maggiori dettagli in merito a questa iniziativa. Torniamo però ad Amici Speciali: chi ci sarà e come sarà questo nuovo format che probabilmente è stato rivisto ancora proprio a causa dell’emergenza e a causa delle nuove regole di vita sociale che tutti dovremo continuare ad adottare nei prossimi mesi?

AMICI SPECIALI PROSSIMAMENTE SU CANALE 5: CHI CI SARA’

Innanzi tutto possiamo darvi una data. Ieri Gaia Gozzi, intervistata dalla sua ex insegnante Anna Pettinelli ha spiegato che anche lei parteciperà al format. Amici Speciali andrà in onda con la prima puntata il 18 maggio 2020. Se così fosse, si è scelto il lunedì sera, non un sabato come ci si aspettava. Secondo quanto raccontato sempre in questa intervista, nel cast dovrebbe esserci anche Stash ma non è dato sapere se sarà un concorrente in gara o farà parte della giuria in qualche modo!

Qualche giorno fa invece anche Javier via social aveva fatto sapere che avrebbe partecipato alla versione Amici Speciali del talent. Ci sarà davvero il ballerino tanto amato dai fans ma anche tanto contestato? Vedremo! Si vocifera inoltre che tra gli altri ci dovrebbero essere anche Rafael, ex ballerino di grandissimo talento e Rudy Zerbi. Tra i nomi fatti invece prima che scoppiasse l’emergenza coronavirus c’erano anche quelli di Enrico Nigiotti, Michele Bravi, Annalisa…Ma tutto potrebbe cambiare.

Non ci resta quindi che aspettare le notizie ufficiali per capire chi davvero ci sarà sul palco di Amici Speciali.

