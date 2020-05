Amici Speciali: il vincitore della prima puntata è

Dopo tanta attesa, è finalmente andata in onda la prima puntata di Amici Speciali: l’ennesimo spin-off del talent show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi. Questa volta a gareggiare non ci sono i VIP della versione “Celebrities” ma sostanzialmente una ciurma di ex concorrenti del programma più due fuori programma: l’ex vincitore di X Factor 2013 Michele Bravi e una giovane promessa del rap dal nickname Random. Lo show, che era nato come un talent show, si è poi trasformato in una sorta di charity show dove fra una esibizione e l’altra sono stati annunciati premi in denaro destinati a vari settori della Protezione Civile.

La gara – o presunta tale vista l’assenza di vera competitività – ha visto il ritorno di tutte le storiche meccaniche dei vecchi Amici: dal ritorno delle squadre Bianca e Blu (ma senza le divise monocolore), la Magic Ball con cui provare a ribaltare completamente il risultato di tutte le precedenti manche e le prove di improvvisazione (ma solo per il ballo). Unica vera novità è stato il sistema di voto dei tre giudici VIP seduti in studio: Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Giorgio Panariello hanno potuto assegnare ad ogni esibizione un voto che va da 70 a 200.

L’elezione del vincitore della prima puntata di Amici Speciali è arrivata dopo vari gironi. La prima manche ha visto in gara tre Bianchi e tre Blu. Dopo le tre esibizioni, la gara è stata annullata dalla Magic Ball offerta loro da Maria De Filippi. A vincere è la squadra Blu: le nomination interne eleggono primo campione Stash Fiordispino.

Stessa cosa succede nella seconda manche: i restanti tre Bianchi e tre Blu si esibiscono singolarmente ma le votazioni vengono vanificate dall’ennesima Magic Ball offerta dalla De Filippi ai Bianchi. Stavolta Vessicchio concede la vittoria ai Bianchi. È Alessio Gaudino il secondo campione di puntata.

La terza manche viene giudicata unicamente dal televoto da casa (partito a mezzanotte circa). La vittoria va ai Bianchi e, dopo le nomination interne, ad esser eletto terzo campione è Michele Bravi.

Stash Fiordispino, Alessio Gaudino e Michele Bravi finiscono alla manche finale; questa volta sono in coro la giuria vip, i due professori e i partner radiofonici a dare un voto ai tre campioni (dando ad ognuno un voto che va da 70 a 200). A trionfare nella prima puntata è sorprendentemente il ballerino Alessio Gaudino.

