Conto alla Rovescia è il nuovo quiz di Canale 5 con Gerry Scotti: scopriamo come funziona

E anche per Caduta Libera è arrivato il momento delle ferie! Il quiz di Gerry Scotti è andato in onda per tutta l’estate, a differenza di quello che succedeva nelle passate stagioni, con risultati più che incoraggianti. Mediaset ha finalmente dato spazio al quiz nella fascia preserale anche nelle calde giornate d’estate e i risultati sono arrivati grazie anche all’affetto del pubblico dimostrato per i campioni di questa edizione 2018-2019 che hanno di certo lasciato il segno. Nelle ultime settimane per Caduta Libera numeri da record ( ieri il torneo con i campioni più forti ha praticamente ottenuto gli stessi ascolti de L’eredità) e Gerry può solo sperare che anche Conto alla rovescia il nuovo quiz scelto da Canale 5, possa fare altrettanto bene.

CONTO ALLA ROVESCIA ARRIVA SU CANALE 5: E’ IL NUOVO QUIZ DI GERRY SCOTTI

Ma come funziona il nuovo quiz di Gerry Scotti? In ogni puntata cinque concorrenti, oltre a sfidarsi tra loro, dovranno combattere contro un nemico comune e spietato: il tempo. Cultura generale, nervi saldi, strategia e soprattutto velocità saranno le qualità fondamentali per eliminare gli avversari e scalare il montepremi. Come ha spiegato proprio ieri nella puntata di Tu si que vales in onda su Canale 5 Gerry, in questo quiz è il tempo a essere davvero fondamentale!

Un maxi schermo posto alle spalle dei concorrenti indicherà il count down che loro, però, non avranno la possibilità di visualizzare. Il giocatore che sarà di mano quando il conto alla rovescia arriverà a zero verrà eliminato.

Le quattro manches di gioco – PASSO O CHIUDO, LE ECCEZIONI, SEMBRA IERI, I VASI COMUNICANTI – saranno alternate da altrettanti CONTO ALLA ROVESCIA, che stabiliranno chi tra gli sfidanti sarà eliminato e chi procederà nel gioco.

Il concorrente che avrà superato tutte le fasi precedenti affronterà il TIME OUT, round finale dal ritmo serrato e dalle forti emozioni, in cui in 3 minuti il giocatore dovrà dare 20 risposte esatte.

Il campione di “Conto alla rovescia” potrà vincere oltre 100.000 euro a puntata e tornare a difendere il suo titolo. Come sempre,quando c’è da spiegare il meccanismo di un quiz, tutto sembra molto complicato e solo guardando la prima puntata capiremo sicuramente meglio tutto!

“Conto alla rovescia”, il gioco in cui bisogna correre più del tempo, è un format originale di Banijay Italia e Rti.

