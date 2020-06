Filippo Bisciglia parte per la Sardegna: Temptation Island ha inizio

Poche ore fa Filippo Bisciglia ha pubblicato un post per tutti i fan di Temptation Island. “Eccola, una delle 3 foto porta fortuna che pubblico ogni anno prima dell’inizio del NOSTRO programma, dico NOSTRO perché sono convinto che sia così. E’ di 2 anni fa, ma non potevo non metterla, testimonia il fatto che… Stiamo per ripartire!” ha scritto su Instagram uno dei conduttori più amati dal pubblico di Mediaset. Una foto con il logo del programma tv dietro di lui, la gioia immensa dei fan tra i commenti. Temptation Island si farà nonostante la pandemia globale. E soprattutto ci sarà il nostro Filippo!

Filippo Bisciglia è già in Sardegna: al via le riprese della nuova edizione di Temptation

Da qualche giorno ormai, su Canale 5 va in onda il nuovo promo di Temptation Island, ma quando andrà in onda? A svelarci qualcosa è proprio il conduttore del programma tv. Pochi minuti fa, Filippo Bisciglia ha pubblicato un video su Instagram, il secondo post portafortuna di quest’anno. “Si parte, destinazione Temptation Island” ha scritto nella descrizione. “Mai come quest’anno non vedevo l’ora di dirvelo” ha ammesso Bisciglia ai suoi followers. La mascherina sul volto non ha nascosto molto la gioia di Filippo che non vede l’ora di conoscere le nuove coppie di Temptation Island. Adesso il presentatore ha spiegato ai followers che appena arriverà in Sardegna pubblicherà un nuovo post, il terzo portafortuna. Chissà se dal prossimo contenuto social di Filippo coglieremo qualche spoiler sulla nuova edizione dell’isola delle tentazioni.

Temptation Island, Filippo Bisciglia confermato alla conduzione: tutto quello che sappiamo

La prima conferma sulla nuova edizione di Temptation Island, dunque, riguarda proprio la conduzione di Filippo Bisciglia. Ma che cosa sappiamo altro? Innanzitutto che dovremmo vedere in onda le due edizioni (vip e nip) contraddistinte come al solito, e non insieme come si pensava inizialmente. La partenza di Filippo per la Sardegna ci fa chiaramente pensare che le prime riprese, e quindi la prima messa in onda, dovrebbe guarda la versione nip. Temptation Island Vip è invece previsto per settembre e per le coppie famose spuntano già i primi nomi. Chi? Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane per esempio.