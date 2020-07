Temptation Island 2020: Ciavy e Valeria al falò, ecco com’è finita

Continuano le scorribande dei fidanzati e dei tentatori di Temptation Island 2020: il reality show sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Nella terza puntata del 16 luglio 2020, al centro della scena c’è stata sicuramente la coppia composta da Ciavy e Valeria. I due giovani amanti sono stati i protagonisti della prima parte della trasmissione a causa delle gelosie di entrambi.

Nelle scorse puntate abbiamo imparato a conoscere entrambi i fidanzati: nel villaggio delle tentatrici c’è Ciavy, un ragazzo molto sicuro di sé (forse anche troppo) che è stato convinto dalla sua ragazza a partecipare al programma; dall’altro Valeria, un donna dal carattere fragile che ha bisogno di certezze vista la sua voglia di convivenza (argomento sul quale lui temporeggia da lungo tempo).

Temptation Island 2020: il falò di Ciavy e Valeria

L’incontro fra i due nasce dopo il falò settimanale a cui i fidanzati e le fidanzate devono partecipare nella speranza di poter vedere (o non vedere) filmati compromettenti. Dopo aver visionati svariati filmati al Pinnettu, Ciavy visiona al falò ulteriori video che lo mandano su tutte le furie: la sua Valeria ha intrapreso una conoscenza forse un po’ troppo approfondita con il tentatore Alessandro e lui non ci sta.

Ciavy è talmente arrabbiato che costringe Filippo Bisciglia e gli altri fidanzati uomini ed interrompere il rito del falò perché interessato ad un incontro immediato con la sua ragazza. Detto, fatto: il conduttore corre ad annunciare la cosa a Valeria. Lei intuisce quali contenuti Ciavy può aver visto e temporeggia non poco sulla decisione se accettare o meno l’incontro.

ORA su Canale 5 il falò di confronto tra Ciavy e Valeria! State guardando la terza puntata di #TemptationIsland? 🔥 pic.twitter.com/Vpp5T0qMqg — Witty TV (@WittyTV) July 16, 2020

Eppure, dopo molta attesa, Valeria di presenta al falò di confronto anticipato. I due sono entrambi arrabbiati: lui è troppo esagitato davanti alla sua ragazza, sbraita, parte con un pippone interminabile tanto che Valeria si sente impossibilitata anche solo dall’esprimere un concetto.

"Io in questi sette giorni ho ritrovato il coraggio… Io mi amo" #TemptationIsland pic.twitter.com/CIfxkwWyQz — Temptation Island (@TemptationITA) July 16, 2020

Dopo l’intervento di Filippo Bisciglia, lei spiega che grazie a questa esperienza è riuscita a sentirsi nuovamente amata, in maniera diversa, in maniera più vera: “Ciavy sono due anni che non mi corteggiava più” spiega. Ragion per cui si è detta interessata a lasciare Ciavy. Lui le ha fatto eco. Ciavy e Valeria lasciano Temptation Island da single.

