Grande Fratello VIP il cast svelato: i vip si preparano alla quarantena prima di entrare in casa

Ormai manca pochissimo alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello VIP, la quinta. A differenza di quanto succedeva nelle passate edizioni, visto che siamo in piena pandemia globale, anche per i concorrenti del reality ci saranno delle regole ferree da rispettare. Non saranno quindi rinchiusi in albergo solo poche ore prima del debutto del programma ma ci sarà, secondo le indiscrezioni, una vera e propria quarantena. Non saranno quindi molto più attivi sui social, tutti i Vip che entreranno nella casa del Grande Fratello VIP 5 ed è per questo che forse, la prossima settimana, in modo ufficiale, saranno presentati i concorrenti.

I nomi comunque sono stati anticipati da 361 magazine, e visto che chi lavora al sito ha stretti rapporti con Alfonso Signorini, Casa Signorini e via dicendo, possiamo davvero credere che siano indiscrezioni affidabili e praticamente certe.

Vediamo quindi quello che sarebbe l’elenco definitivo dei concorrenti del Grande Fratello VIP 5 al debutto tra meno di un mese su Canale 5.

GRANDE FRATELLO VIP 5: ECCO IL CAST

Iniziamo dalle donne. Nel cast del Grande Fratello VIP 5 ci sarebbero:

Dayane Mello

Stefania Orlando

Flavia Vento

Elisabetta Gregoraci

Patrizia De Blanck

Eva Grimaldi

Ludovica Pagani

I nomi dati sono già usciti da diverse settimane, non c’è praticamente nessuna sorpresa significativa.

Passiamo quindi agli uomini:

Tommaso Zorzi

Paolo Brosio

Francesco Oppini

Enock Barwuah

Riccardo Fogli

l’ex calciatore dell’Inter Nicola Ventola

Giovanni Terzi

In questo caso abbiamo ben due nomi di cui non si era molto parlato nelle passate settimane. Quello del giornalista Giovanni Terzi, che a quanto pare quindi sposerà Simona Ventura ma non prima del 2021, considerata la possibilità di restare in casa anche per tre mesi! Il secondo nome “nuovo” è quello di Nicola Ventola. Questa estate anche i più giovani che non lo hanno conosciuto per il suo passato calcistico, lo hanno scoperto grazie al tormentone Una vita da bomber, che lo vede protagonista insieme al grande amico Bobo Vieri.

14 quindi al momento i nomi, pochi, bisogna dire visto che siamo abituati a cast ben più ricchi. Ma forse il cast sarà ridimensionato anche considerato quello che succede fuori…Vedremo. Restiamo come sempre in attesa delle anticipazioni ufficiali.