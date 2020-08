Barbara Bouchet rivela il risultato dei tamponi dopo il caso di Samuel Peron a Ballando con le Stelle

Anche Barbara Bouchet ha fatto il tampone per il Coronavirus come tutti i partecipanti alla prossima edizione di Ballando con le Stelle e su Instagram ha appena rivelato il risultato del suo test ma anche degli altri del cast. Dopo il caso di Samuel Peron risultato positivo al Covid – 19 dietro le quinte di Ballando con le Stelle era scattata ovviamente la paura che anche altri potessero essere stati contagiati. Già ieri Milly Carlucci aveva chiarito che solo il ballerino era positivo e non Rosalinda Celentano. Oggi i risultati per Barbara Bouchet e sembra anche per tutti gli altri. L’attrice che si sta preparando al reality show di Rai 1 con Stefano Oradei era molto preoccupata, questa notte non è riuscita a chiudere occhio in attesa di ricevere il risultato del tampone. Ha atteso qualche ora prima di annunciare i risultati e poi è esplosa.

BARBARA BOUCHET: “LA NOTIZIA STUPENDA”

“Ragazzi non ho dormito tutta la notte per la paura di questo benedetto test” ha confidato pochi minuti fa l’attrice aggiungendo: “Appena ho aperto il telefono eccola qua la notizia stupenda: tutti tutti tutti negativi. Adesso sì che posso sorridere e ­­prendermi un bel caffè e un bel cornetto e gioire. Sono proprio piena di gioia, felice, felice”. Dopo i due giorni di stop per la sanificazione e i tamponi Ballando con le Stelle può riprendere con le prove dei maestri e i vip pronti a danzare.

La Bouchet ha anche ringraziato suo figlio Alessandro Borghese e la nuora per come le sono stati accanto in questi giorni. Un grazie anche a Stefano Oradei che è riuscita a tranquillizzarla, ovviamente Barbara ha ringraziato anche Milly Carlucci per come ha gestito tutto.

Ballando con le Stelle andrà in onda in sicurezza, come le prove che dovrebbero ricominciare a breve, in base a quanto rivelato dall’attrice tutti sono negativi al test.