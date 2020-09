Adua Del Vesco parla dell’anoressia e della carbofobia al GF Vip: “A volte quella voce rispunta” (Foto)

Adua Del Vesco ha sofferto di anoressia, ne ha già parlato in altre occasioni, inevitabile che lo facesse al GF Vip (foto). L’attrice ha affrontato subito l’argomento in giardino mentre prendeva il sole con Dayane Mello. Dopo i primi complimenti il racconto di Adua che ricordiamo era arrivata a pesare anche 32 chili rischiando ovviamente la vita. Oggi è guarita del tutto, il percorso è stato lungo e ha sofferto tanto ma sincera confessa che alterna momenti in cui sta bene a quelli in cui a volte rispunta quel periodo terribile. Parla di una voce che a volte rispunta perché dopo 6 anni che ce l’aveva nella testa è difficile sparisca per sempre. “E’ una lotta con me stessa continua”, si accetta, si piace ma le dispiace che gli altri non capiscano che il disturbo alimentare è di testa. Adua Del Vesco aveva anche paura dei carboidrati: la carbofobia è qualcosa di cui non si parla, lei spiega che era arrivata al punto di non sopportare nemmeno il contatto della forchetta con i carboidrati, non voleva alcuna contaminazione.

ADUA DEL VESCO: “MI VERGOGNAVO A USICRE DI CASA”

C’è stato un periodo in cui la Del Vesco era il doppio di come è adesso, non si accettava, ma il suo metabolismo era bloccato, proprio a causa degli errori alimentari. Anche Dayane Mello confida che il suo errore era stato togliere i carboidrati, che poi era ingrassata 5 chili e non riusciva a perderli.

Adua ingrassata si vergognava ad uscire di casa, da magrissima a con i chili di troppo, per molti saranno sciocchezze ma i disturbi alimentari rovinano la vita oltre che il corpo. “Se non stai bene fisicamente e non mangi correttamente ne risentono anche gli organi. Me l’ha detto anche un medico, se stressi il cervello ne risente tutto l’organismo” conferma Dayane. Le due dopo queste confidenze sono legatissime, si comprendono a vicenda, magari le loro storie potranno aiutare altre ragazze.