Patrizia de Blanck vs Flavia Vento: “Sei pazza fatti curare, i cani stanno bene sei tu che stai male”

E’ stata una giornata dai nervi tesi nella casa del Grande Fratello VIP 5. I concorrenti hanno cercato in tutti i modi di fare gruppo, di divertirsi, si cercare di passare in modo sereno le prime ore nella casa. Ma non è stato semplice perchè le prime 24 ore sono state caratterizzate da diversi eventi inattesi, come quello dell‘abbandono del gioco di Flavia Vento. La soubrette nella notte, ha fatto le valigie e ha lasciato la casa del GF VIP 5 ma prima, aveva portato all’esasperazione Patrizia de Blanck che alla fine, non ce l’ha fatta, e ha fatto una vera e propria predica alla Vento, arrivando a dire anche delle cose molto pesanti.

Chi ha seguito la diretta del F VIP 5 sul canale 55 del digitale, sa quello di cui stiamo parlando. La De Blanck ha prima fatto notare in modo carino, agli altri concorrenti, che i problemi di Flavia sono altri, lei che la conosce bene, sa quello di cui si parla. Ha ricordato anche degli abbandoni degli altri reality, facendo quindi notare che non sono i cani il vero problema in questa vicenda.

Poi stanca della reazione di Flavia che non ha voluto neppure attendere un’altra notte in casa, ha preso posizione e ha vomitato addosso alla Vento, tutto quello che pensava.

PATRIZIA DE BLANCK FURIOSA CONTRO FLAVIA VENTO

Prima che Flavia lasciasse la casa, la contessa si è davvero molto arrabbiata e ha sbottato:

“Ma falla finita tu sei sce*a davvero. Tu hai le fisse. Guarda che te invece di andare via, devi andare a farti ricoverare perché mica sei normale. Sei pazza. Ma vaffan***o è un giorno che sta qua! Ma è tutta st**nza questa! Sei tu che stai male! No i cani. I cani stanno bene, tu stai male! Ma allora che ca**o ci sei venuta a fare tu qui dentro? Cosa cavolo ci sei entrata a fare dimmelo.“

E ancora:

“Ma ti rendi conto che ca**o di figuraccia che stai facendo? Ma poi i soldi? Stai solo un giorno? Non dire che c’hai provato, un giorno è poco. Poi non sono solo i soldi, è la figura del ca**o che fai. Non dovevi venire qui dentro. Rimani almeno 1 settimana o dieci giorni per dire che non ce la fai più. Non ditele che ha ragione, non ce l’ha, non doveva venire qui. Questa si fa ridere dietro da tutta Italia. Ora tutti la prenderanno per il cu*o. Adesso suffraga ancora di più il fatto che è una cr*tina e sce*a. […] Secondo me hai usato la scusa dei cani perché ti sei già rotta di stare qui”.

Questa la pacata reazione di Patrizia, come reagirà quando le diranno che è stata mostrata nuda in diretta davanti forse, a quasi 2 milioni di spettatori?