Paolo Brosio in ospedale: “Ce la farò con l’aiuto di Dio”

Paolo Brosio è in ospedale, sappiamo della sua assenza al GF Vip e contattato da Roberto Alessi ha spaventato ancora di più tutti. Il direttore di Novella 2000 stava seguendo il Grande Fratello Vip, ha ascoltato Alfonso Signorini dire che Paolo Brosio non sarebbe entrato nella casa per problemi di salute. Nessun dettaglio ed è facile in questo periodo pensare al peggio. Signorini ha parlato di accertamenti sul suo stato di salute, niente di preoccupante ma il giornalista ha confidato ad Alessi parole che lasciano il dubbio ma spiegano che è un momento non facile. Niente di grave o c’è da preoccuparsi per il ricovero di Paolo Brosio in ospedale poco prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia? Il direttore di Novella l’ha subito chiamato, appena ha sentito la notizia in diretta ha cercato di contattarlo, sono amici da sempre.

IL MESSAGGIO DI PAOLO BROSIO A ROBERTO ALESSI

Il conduttore del GF Vip ha spiegato così l’assenza di Paolo: “Il nostro Paolo Brosio non è qui con noi questa sera come previsto. L’ho sentito poche ore fa al telefono, ha avuto alcuni problemi di salute. Noi ovviamente speriamo che si rimetta prestissimo e gli facciamo i nostri più cari auguri’.

Dopo la telefonata di Alessi, Brosio non l’ha risposto subito ma poco dopo gli ha scritto: “Robi grazie. Tvb… Devo passare questi gg un po’ particolari in ospedale a Roma. Momento non facile… ce la farò con aiuto di Dio e dei medici… Un abbraccio, Paolo”. E’ bastato questo a tranquillizzare Roberto Alessi? Attendiamo tutti di sapere che sta bene e di certo sarà proprio lui a spiegare cosa è accaduto, di quali problemi di salute si tratta. Speriamo di vederlo presto nella casa del Grande Fratello Vip con gli altri.