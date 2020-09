Grande Fratello VIP 5: sono due i nominati ma è giallo Paolo Brosio

Come è finita la seconda puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 18 settembre 2020? Con l’ingresso nella casa di Franceska Pepe che pare essere l’ultima concorrente di questa edizione e con le nomations e due concorrenti che sono stati nominati ( ma che non rischiano l’eliminazione diretta come pensano). Non solo: se la prima puntata del GF VIP 5 era stata caratterizzata dal mistero Elisabetta Gregoraci, che non era entrata nonostante fosse stata annunciata, questa seconda puntata del reality, si chiude con un altro giallo. Che fine ha fatto Paolo Brosio? Il concorrente è stato annunciato in modo ufficiale dai giornali, da Signorini ma nessun video è stato a lui dedicato nel corso della serata. Inoltre anche sui social ufficiali del GF VIP, quando si parlava degli ingressi della seconda puntata, il nome di Brosio non compariva mai. Entrerà dopo, oppure alla fine il giornalista ha deciso di non partecipare al GF VIP 5?

Alfonso Signorini al termine della puntata ha dichiarato: “Paolo Brosio non è potuto entrare perché è all’ospedale per degli accertamenti medici, appena si rimetterà entrerà, spero il prima possibile”. Ci auguriamo che si rimetta e che abbia modo di decidere se entrare in casa oppure no!

GRANDE FRATELLO VIP 5 I PRIMI NOMINATI ( PUNTATA 18 SETTEMBRE 2020)

Alfonso Signorini spiega che nel corso della settimana è stato aperto un televoto per decretare i preferiti. E così restano solo in 5 i concorrenti da poter essere nominati. Solo i 10 vip entrati nella prima puntata potranno votare. E allora la scelta viene fatta tra Massimiliano Morra, Adua del Vesco, Fausto Leali, Dayane Mello e Pierpaolo Petrelli. Alla fine i due concorrenti più votati sono proprio il cantante e l’attore. I due però non sanno che non rischiano l’eliminazione. Infatti lunedì sera scopriranno chi il pubblico ha voluto salvare. Il secondo concorrente andrà invece nuovamente al televoto, con un altro vip, quello entrato nella casa successivamente.

I concorrenti in ogni caso hanno provato il primo brivido della nomination e si sono iniziate a comprendere delle dinamiche. Al momento il meno “tollerato” in casa, se così si può dire, è Fausto Leali che ha spesso qualcosa da ridire quando si parla di cibo ma non solo. E alcuni dei suoi atteggiamenti non hanno convinto i ragazzi che vorrebbero invece che ci cercasse di convivere con maggiore malleabilità!