Enock deluso da Fausto Leali per le espressioni razziste ma Zelletta non lo difende

Enock non ci sta e ha davvero tutta la ragione del caso. Nei primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello VIP 5 ha fatto spesso finta di non sentire per non accendere subito discussioni ma quando poi si insiste, allora prende posizione. Ancora una volta infatti Fausto Leali per parlare con lui ha usato il termine “negro”. Il fratello di Mario Balotelli ha già cercato di spiegare in questi giorni perchè quella parola è scorretta e non deve essere utilizzata ma a quanto pare, nel vocabolario di Fausto Leali, è prevista e non riesce a farne a meno.

Nella serata di ieri, si è accesa quindi una discussione e Fausto Leali ha cercato anche di giustificarsi dicendo: “Nero è il colore, negro è la razza“, ha affermato il cantante con Tommaso Zorzi che si è messo le mani in faccia faticando a trattenere l’imbarazzo. Effettivamente, questa sua nuova uscita, è sicuramente peggiore di quella di Mussolini, a dimostrazione che spesso, essere un grande artista non corrisponda anche a uno stesso livello culturale. Anche Patrizia de Blanck ha cercato di spiegare a Fausto Leali i motivi per i quali non si deve usare quel termine ma se proprio si deve dire, si dica nero. Leali non cambia posizione, forte anche del suo successo musicale che parla appunto di angeli negri.

Enock non ha molto gradito le parole di Fausto e avrebbe voluto avere un confronto che però è stato interrotto da Andrea Zelletta che ha chiesto di cambiare argomento, atteggiamento che non è piaciuto molto ai fans del Grande Fratello VIP 5 che invece avrebbero gradito un’altra presa di posizione da parte dell’ex tronista.

ENOCK DELUSO DALLE PAROLE DI FAUSTO LEALI

‘‘Che nessuno mi venga a dire che sbaglio a incazzarmi (con Fausto), se le cose non le senti sulla tua pelle non lo puoi sapere. Io e la mia famiglia ci combattiamo su ‘ste cose qua, da sempre. Fuori avrei reagito malissimo, ho paura di come potrei reagire qua ” ha detto Enock. Dalla parte del fratello di Mario Balotelli si sono schierati tutti i fans del GF collegati sui social, che hanno preso senza se e senza ma, le sue difese.

Prima parte video Fausto Leali che utilizza la N word per Enock che tenta gentilmente di spiegare perché non debba essere utilizzata ma viene zittito da Andrea #gfvip pic.twitter.com/Ne1mHBmjhC — Lyly (@alycee_) September 19, 2020

Enock ci vede espressioni razziste nelle parole di Fausto Leali e su questo non cambia assolutamente idea.

Secondo altri spettatori che hanno seguito in diretta la scena, i ragazzi alla fine si sono arresi, anche se avrebbero voluto schierarsi dalla parte di Enock, in quanto Leali non riusciva proprio a comprendere il senso del discorso e avrebbero quindi gettato la spugna…