GF VIP 5, i nominati della quarta puntata: si scaldano gli animi

Finalmente si inizia a fare sul serio per quello che riguarda le nomination nella casa del Grande Fratello VIP 5, almeno per le donne che sono state chiamate a dirsi in faccia quello che pensano. Nella quarta puntata in onda il 25 settembre 2020, tutte le signore infatti sono state chiamate a fare delle nomination palesi. E sicuramente i commenti sul voto sono stati interessanti. Gli animi si sono infiammati in particolare tra Adua del Vesco e la contessa de Blanck. Patrizia, che ha nominato l’attrice, ha puntato il dito contro di lei dicendo che vuole passare da santarellina ma che non lo è. Ha il vizio di parlare mentre la gente sta facendo altri discorsi e di rispondere anche a tono se viene ripresa. La siciliana ha provato a dire la sua ma poi ha commentato: “Sono più piccola rispetto ma non è andata proprio come dice la contessa.”

GRANDE FRATELLO VIP 5: TUTTI I NOMINATI DELLA QUARTA PUNTATA

Ma come era prevedibile, le signore si sono scagliate contro Franceska che è la più votata per ovvi motivi. Dayane in particolare si è molto arrabbiata per il fatto che in settimane, lei sia stata una delle poche ad avvicinarsi alla modella ma quando è arrivato il momento di votare per i preferiti, lei neppure ha fatto il suo nome, cosa che la brasiliana non ha affatto gradito. Altre motivazioni molto forti anche verso Miryam Catania che viene accusata di intromettersi nelle conversazioni degli altri senza mai essere chiamata in causa.

Per quanto riguarda invece il capitolo maschietti, Massimiliano Morra è ancora la vittima sacrificale. La Elia è convinta che i ragazzi si siano messi d’accordo per votarlo, solidarizzando tra di loro. Il povero attore, accusato di essere uno che parla poco e che si apre pochissimo, finisce quindi in nomination anche in questa puntata e al momento detiene il record, essendo sempre andato al voto.

Ricapitolando quindi, i nominati nella quarta puntata del Grande Fratello VIP 5 sono: Adua del Vesco, Franceska per quello che riguarda le donne. Per gli uomini senza essere votato va in nomination Fulvio Abbate, che la eredita, e poi Massimiliano Morra. Viste le percentuali che i concorrenti hanno avuto nelle ultime puntate, è quasi matematica l’uscita di Fulvio Abbate ma al GF si sa, nulla è come sembra!