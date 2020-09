Costantino della Gherardesca in polemica a Ballando con le Stelle 2020: ‘Io non annoio il pubblico!’

Dopo una prima puntata di assestamento, la bomba Costantino Della Gherardesca è esplosa a Ballando con le Stelle 2020. Il celebre conduttore di Pechino Express è tornato sulla pista del talent di Rai Uno con una nuova performance dal sapore disneyano: vestito da granchio ha ballato con Sara Di Vaira una salsa sulle note di “In Fondo Al Mar”, una delle colonne sonore del film d’animazione La Sirenetta.

La performance, seppur molto divertente e colorata, non ha convinto del tutto i giudici che in men che non si dica si sono subito riversati in un fiume di critiche. Ad aprire le dance è Carolyn Smith: “Se parliamo di intrattenimento ti darei 10 ma se parliamo di salsa…Insomma.“. Costantino si è giustificato spiegando che l’ingombrante costume che ha indossato gli è arrivato 24 ore prima della messa in onda e il volume del carapace lo ha rallentato nei movimenti.

Ballando con le Stelle 2020: la giuria affossa Costantino Della Gherardesca

Fabio Canino la butta sul ridere: “Devo dire che questo misto fra Marina Abramović e Gardaland mi piace. È intrattenimento però la prossima volta dovere ballare!“. Ivan Zazzaroni invece ci va giù pesante: “Sono contento che non mi devo rassegnare perché la prossima volta ballerà, vero? Non ti darò 1 come la volta scorsa ma 2. E della salsa avevi solo il colore…“.

Selvaggia Lucarelli fa un lungo giro di parole per poi lanciare un macigno addosso al concorrente: “Ti stai nascondendo dietro queste simpatiche carnevalate che però restano delle carnevalate e che nulla hanno a che fare con il ballo. Mi dispiace. Stai facendo una gara di ballo o un reality? Perché se stai facendo un reality, ti voto perché mi piaci. Se stai facendo una gara di ballo penso che preferisco Conticini…“.

Chiamati al voto, la giuria non fa sconti alla coppia Costantino Della Gherardesca – Sara Di Vaira e assegna: 2 da Zazzaroni, 6 da Fabio Canino, 2 da Carolyn Smith, 1 da Selvaggia Lucarelli e 0 da Guillermo Martiotto. Un totale di soli 11 punti e l’ultimo posto in classifica.

A quel punto, Costantino Della Gherardesca replica rivolgendosi direttamente al pubblico: “Mi rivolgo al pubblico a casa. Per cortesia, è ovvio era la nostra esibizione più divertente rispetto a dai scialbi tanghi o paso doble“. E, in seguito, rincara: “Sapete cosa bisogna stare attenti a fare in televisione? Non bisogna annoiare a morte il pubblico“. E dopo essersi preso una standing ovation del pubblico, Costantino e la sua maestra hanno lasciato lo studio.

I toni di questa discussione sono stati ovviamente molto leggeri. Eppure, nei tanti scherzi, Costantino Della Gherardesca ha lanciato una riflessione colma di concretezza: meglio un po’ di colore alla solita performance in bianco e nero.