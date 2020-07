Pechino Express lascia la Rai: diventa Pekin Express e sbarca su Sky

Un durissimo colpo per tutti gli appassionati che hanno seguito in questi anni le otto edizioni di Pechino Express in onda su Rai 2. A nostro avviso, Pechino Express, è uno dei pochi reality degni di essere seguiti, un programma con un senso compiuto che oltre a regalare meravigliosi scorci di mondo ( soprattutto a chi ama i viaggi ma anche a chi non può permettersi di andare così lontano) regala anche preziosi messaggi. L’accoglienza, l’affetto, la condivisione: tutte cose che le coppie sperimentano sulla loro pelle. Qualcuno di recente, dopo aver partecipato al reality ha detto che poco di quello che si vede è reale. Noi da spettatori non possiamo saperlo ma difficilmente gli sguardi di chi apre le porte di casa sua a estranei, sono frutto di un montaggio e di un lavoro autoriale.

Detto questo la notizia di oggi è che ufficialmente, Pechino Express lascia la Rai e trasloca su Sky, diventano Pekin Express. La notizia era trapelata, come indiscrezione, qualche giorno fa ma oggi è stata confermata.

PECHINO EXPRESS DIVENTA PEKIN EXPRESS E SBARCA SU SKY

Costantino della Gherardesca, conduttore delle ultime edizioni del reality di Rai 2, aveva spiegato via social, qualche settimana fa, che se mai ci sarebbe stata una nona edizione, non sarebbe stata registrata nel corso di questa estate, per ovvi motivi. La pandemia ha cambiato tutto ed era logico pensare che Pechino, non sarebbe tornato prima del 2021 inoltrato. Il reality, che adesso sbarca su Sky, potrebbe quindi prendersi un anno di pausa per poi andare in onda, quando si potrà in qualche modo tornare a viaggiare in sicurezza perchè del resto il senso dello show è proprio questo.

La Rai perde quindi un pezzo pregiato, che forse avrà avuto anche dei costi troppo elevati, rispetto agli ascolti incassati ( l’edizione in onda quest’anno, complice anche il coronavirus, ha registrato numeri più alti del solito) ma che era ed è uno dei pochi reality ancora in grado di regalare emozioni.

