Gf Vip 5 news, Franceska litiga anche con Stefania Orlando per il kiwi della discordia

Ultime news dalla casa del Grande Fratello VIP 5 dove il pomeriggio di questa domenica di autunno è stata alquanto calda a causa di un nuovo litigio che si è acceso durante il pranzo. Protagonista, neppure a dirlo, Franceska Pepe che ha pesantemente litigato con Stefania Orlando a causa di un kiwi! Tutto inizia con un commento di Franceska Pepe che fa notare che il pranzo preparato dai suoi compagni di viaggio non è quello che gradisce. “Ieri non ho cenato, e oggi non posso mangiare solo pasta” ha detto la Pepe lamentandosi quindi del fatto che la pasta non le bastasse. Ma Tommaso e Stefania, che hanno visto che cosa ha mangiato a colazione, le fanno notare che ha mangiato due uova e anche i limoni che si sono finiti. Non è vero quindi che è a digiuno da ieri sera. La Pepe non gradisce questa osservazione mentre gli altri le fanno notare che sta usando un tono di chi si lagna troppo e inutilmente.

A questo punto Stefania però ha voluto cercare di interrompere sul nascere la discussione, anche se non c’è poi riuscita. “Basta ragazzi, lasciamola stare, ci vuole solo provocare, l’abbiamo capito e non ci caschiamo, fa la vittima”.

GF VIP 5 NEWS NUOVA LITE IN CASA: FRANCESKA PEPE VS STEFANIA ORLANDO

Miryam prova a sedare gli animi e a far ragiona Franceska che ha comunque il piatto pieno di pasta ma a quanto pare non le basta. “Meglio non dire niente. È come parlare con un materasso. Lei non capisce!” commenta Francesco Oppini.

E poi si arriva al famoso kiwi. Franceska dice che in casa ci sono persone che nascondono il cibo. E dice anche che la Orlando, ha nascosto un kiwi in camera sua e che però è diventato marcio e quindi lo hanno dovuto anche buttare: “Prima di insultare, pensaci bene. Tu porti il cibo in camera e hai buttato un kiwi, tu hai sprecato il cibo”. A questo punto però la Orlando perde le staffe, anche se i suoi amici la invitano a non lasciarsi travolgere dall’ira.

LE FACCE DI FRANCESKA VE PREGO NON GLIENE FOTTE UN CAZZO LA AMO #GFVIP pic.twitter.com/YzHeoPAgxX — icarus con la K (@impasticcata) September 27, 2020

Come avrete visto nel video, la Orlando non ha resistito.

“Non mi accusare di cose, non venire a litigare con me. Non farlo perché ci perdi, capito? Fly down come dici tu. Stai calma e porta rispetto. Questo kiwi l’hai buttato e non è marcio. Tu mi hai detto che io porto cibo in camera. Sei una bugiarda. Bugiarda, bugiarda. Capra, capra, capra, come dice il tuo fidanzato. Tu mi stai accusando di aver rubato il cibo e di farlo marcire, quando tu butti le cose da mangiare.

Ve lo dico io perché lei ieri sera non ha mangiato nulla. Sapete cosa mi ha detto? ‘Non mangio perché altrimenti non mi fa effetto il vino’. Per questo non ha mangiato. Capite? Perché altrimenti non era abbastanza brilla”.

Patrizia de Blanck ha provato a mettere pace dicendo che allora se questo kiwi è buono, se lo mangerà lei che non ne ha mai avuti prima!