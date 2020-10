Tale e Quale Show 2020: Carolina Rey sorprende con Britney Spears ma vince un uomo, ecco chi

Continuano senza sosta – e senza timore di polemiche – e mille ed una imitazione a Tale e Quale Show 2020: il camaleontico talent show VIP condotto da Carlo Conti. In questa terza puntata di stagione andata in onda venerdì 2 ottobre 2020, abbiamo visto in scena dieci nuove perfomance e un Gabriele Cirilli oramai fuori controllo alle prese con una improbabile parodia di Achille Lauro realizzata indossando una replica della celebre tutina attillata che il cantante indosso sul palco del Festival di Sanremo 2020. Barbara Cola sarà Adele

In questa puntata, abbiamo assistito alle esibizioni di: Francesca Manzini nei panni di Giusy Ferreri, Carolina Rey si è trasformata in Britney Spears, Carmen Russo è stata Raffaella Carrà, Giulia Sol ha fatto Elodie, Sergio Muniz si è invecchiato come Maurizio Vandelli, Francesco Paolantoni ha imitato lo storico Mino Reitano, Pago si è lanciato su Fabrizio Moro, Virginio ha azzardato l’imitazione di George Michael e Luca Ward ha cambiato volto cantando come Barry White. Ma chi ha vinto?

Tale e Quale Show 2020: vince Pago con Fabrizio Moro ma sorprende Carolina Rey

La classifica combinata formata dai voti dei tre giudici fissi (Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme), dal voto del giudice ospite Ubaldo Pantani e dai cinque punti bonus assegnati dai singoli concorrenti in gara è a seguente: in vetta spicca Pago con 66 punti grazie alla sua ben congegnata performance ispirata a Fabrizio Moro; segue al secondo posto Barbara Cola a 62 punti con la sua Adele dall’inglese piuttosto zoppicante; terzo posto il “cocco della giuria” Virginio che anche questa volta si posiziona alto, al terzo posto, con 60 punti e il suo George Michael vocalmente tutt’altro che somigliante. Vince la terza puntata #Pago con la sua imitazione di @FabrizioMoroOff 🎇

Vittoria meritata?#taleequaleshow pic.twitter.com/rr9LSenEec — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 2, 2020

Nel fondo, purtroppo per lei, segnaliamo che anche questa settimana Carmen Russo riscuote pochi consensi nonostante la performance cantata e ballata del Tuca Tuca di Raffaella Carrà (eseguita per l’occasione con il marito Enzo Paolo Turchi). A supportare la coppia è arrivata in diretta una telefonata della Carrà “originale”. Ma se la Russo deve accontentarsi del penultimo posto, fanalino di coda questa volta è stato Luca Ward. 🎤 @Carolinareyrey ↔ @britneyspears#taleequaleshow pic.twitter.com/6z8xMZLmAx — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 2, 2020

Ma a colpire maggiormente i social nel corso della messa in onda è stata Carolina Rey: la ex conduttrice di Rai Gulp ha sbalordito tutto per la sua somiglianza fisica con la Britney Spears di qualche annetto fa. Le maestranze Rai hanno davvero fatto una magia.