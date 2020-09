Carlo Conti sorprende Antonella Clerici nella prima puntata di E’ sempre mezzogiorno (Foto)

Prima puntata di E’ sempre mezzogiorno e Carlo Conti non poteva mancare per il debutto di Antonella Clerici, anzi per il suo gran ritorno su Rai 1. E’ il momento della prima ricetta, la torta di zia Cri ed è il pubblico a dover scegliere il gusto del dolce. Chiamata da casa e al telefono c’è un uomo che chiama da Firenze. Antonella Clerici urla con gioia il suo nome, riconosce subito il conduttore, Carlo Conti è il suo fratellone. “Ti riconosco Carlo, grazie! Che sorpresa vi giuro che non sapevo niente. Oggi ci siamo sentiti e mi ha fatto anche un po’ piangere perché mi ha ricordato delle cose nostre” racconta la conduttrice felice come una bimba, non è certo sola in questo nuovo inizio.

CARLO CONTI FA GLI IN BOCCA AL LUPO ALLA CLERICI

“Ma ti volevo fare gli auguri in bocca al lupo e soprattutto voglio scegliere la torta ed è quella ai frutti di bosco” Carlo desidera quella ai frutti di bosco, ovvio visto che tutti attendevano questo bosco in tv. Chiama da casa sua Conti e non poteva mancare per la sua sorellona mentre tutti pensano che manca purtroppo qualcun altro. Oggi però si sorride e Antonella Clerici dedica a Carlo Conti la prima torta. Poco dopo però ricorda che tutto va vissuto al meglio possibile perché la vita può cambiare da un momento all’altro, perché non sappiamo cosa accadrà domani. Il riferimento è a Fabrizio Frizzi, nella mente e nel cuore non può mancare.

Sembra davvero di vivere una favola ammirando lo studio di E’ sempre mezzogiorno e c’è dentro tanto della Prova del cuoco, è solo l’inizio ed è il migliore degli inizi. Sorpresa riuscita per Antonella Clerici, poco importa se si erano sentiti poco prima al telefono, Carlo Conti ha voluto esserci, ed è importante.