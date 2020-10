Tanto tuonò che alla fine piovve. Dopo due settimane di telenova fra Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e lo spettro della presunta setta Ares, i nodi iniziano a venire al pettine e le più evidenti bugie iniziano ad essere svelate. Lo sa bene Massimiliano Morra che, nel corso della puntata del 5 ottobre 2020 del Grande Fratello VIP 5, ha dovuto affrontare per l’ennesima volta in diretta televisiva le ruggini che si porta dietro la chiacchiera storia d’amore con Adua Del Vesco.

Questa settimana a mettere un bel carico da novanta sulla faccenda c’è stata anche la confessione fatta da Adua Del Vesco ad altre due colleghe di reality: “Massimiliano è gay”. Una dichiarazione che Massimiliano Morra ha respinto al mittente per l’ennesima volta ma aggiungendo un dettaglio in più…

Grande Fratello VIP 5, Morra confessa: ‘con Adua Del Vesco mai avuto una storia’

La nuova discussione fra i due è stata moderata in maniera piuttosto insolita. ad Adua Del Vesco è stato chiesto di rinchiudersi nel confessionale mentre Massimiliano Morra ha potuto discutere del caso direttamente da salotto. Attraverso dei filmati, Alfonso Signorini ha ripercorso i passaggi fondamentali di questa polemica sentimentale fra i due per cercare di animare subito gli animi.

Nel confessionale, Adua Del Vesco ha smentito la sua stessa versione di qualche giorno fa: non ha dato dello stratega a Massimiliano Morra ma ha proprio detto che lui “è gay”. Detto questo, visibilmente amareggiata, l’attrice si è detta triste e profondamente ansiosa circa questa sua affermazione. In breve, ha cercato di prenderne le distanze.

Ho accettato dei compromessi. Vivere nella menzogna per tutelare gli altri. Sono stata usata, il prezzo da pagare è stato la mia "non felicità".



Adua ha deciso di buttare fuori tutto quello che ha dentro, finalmente, niente più "maschere". #GFVIP pic.twitter.com/E4izLMzGIg — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 5, 2020

Dall’altro lato, invece, Massimiliano Morra si è dimostrato comprensivo seppur a tratti un po’ arrabbiato. Ha ribadito per l’ennesima volta il fatto che non è omosessuale, aggiungendo un tassello in più: fra lui e Adua Del Vesco non c’è mai stata alcuna storia sentimentale. “La storia tra me e Adua non c’è mai stata” ha detto testualmente.

Imboccato da Alfonso Signorini, Morra ha confermato che la storia fra i due è stata costruita per seguire un sistema promozionale tanto in voga all’epoca per film e fiction televisive. In breve, con l’occasione di raccontare il gossip del momento, i settimanali avrebbero parlato della fiction in cui i protagonisti del pettegolezzo hanno lavorato.

Concluso questo spazio, i due hanno siglato la pace fatta con un abbraccio. In somma, tutto è finito a tarallucci e vino. Anzi, a Tarallo-cci e vino.