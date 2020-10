Eva Grimaldi contro Adua Del Vesco, ha cambiato opinione sull’attrice (Foto)

Al principio Eva Grimaldi era stata colpita da Adua Del Vesco, appena entrata nella casa del GF Vip avrebbe voluto consolarla e l’ha fatto indirettamente con il like e il commento sui social. Tutto rimosso, attualmente Eva Grimaldi non segue più Adua Del Vesco, non ha più su di lei la stessa opinione. Cosa è successo? E’ alla rivista Chi che ha confidato che dopo i suoi primi racconti aveva messo un like per lei su Instagram e lasciato un “ti voglio bene” a un suo post. Tutto è cambiato con le dichiarazioni della Del Vesco, dopo quello che Eva ha visto e sentito ha cancellato sia il like che il commento. Parla di incoerenza ma la Grimaldi non è l’unica ad averlo notato e a farlo notare, solo che lei è legatissima da sempre a Gabriel Garko.

EVA GRIMALDI SI ALLONTANA DA ADUA DEL VESCO DOPO LE BUGIE AL GF VIP

Chi segue il reality show condotto da Alfonso Signorini non ha bisogno di spiegazioni alla decisione di Eva Grimaldi. Non è piaciuto a nessuno che Adua abbia tentato di fare outing al posto di Massimiliano Morra per poi ritrattare, spostare l’attenzione su di lei che non vuole più essere vittima e infine chiedere scusa.

Anche Alfonso Signorini non sa più cosa pensare, mentre il fidanzato di Adua ha scelto i social per tentare di darle una mano.

“Sulla vicenda Adua Del Vesco. Sa, avevo messo un like su Instagram e un ‘ti voglio bene’ come commento sotto un suo post. Ma dopo le sue dichiarazioni, dopo tutto quello che ho visto e sentito, dopo l’incoerenza, ho contato fino a cento, poi ho cancellato sia il like, sia il commento” ha confermato Eva Grimaldi che di certo continuerà a seguir curiosa il Grande Fratello Vip.