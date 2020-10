Maria Teresa Ruta confessione al GF VIP 5: “Non voglio ricordare, hanno tentato di stuprarmi”

Nella casa del Grande Fratello VIP 5 succede davvero di tutto e spesso, come diciamo in molte occasioni, i concorrenti dimenticano di essere perennemente osservati dalle telecamere. Arrivano quindi a parlare di cose che non avevano mai detto prima, o di cui poco avevano raccontato. E’ il caso di Maria Teresa Ruta che oggi si è aperta con Tommaso Zorzi arrivando a raccontare un momento drammatico della sua vita. La conduttrice ha raccontato al suo coinquilino di aver subito un tentativo di stupro che le ha cambiato per sempre la vita. Maria Teresa ha spiegato che lei sta molto bene nella sua vita, ha tante cose importanti: una madre che ama, un fratello meraviglioso, i suoi figli. Ma c’è altro…

MARIA TERESA RUTA RACCONTA DEL TENTATIVO DI STUPRO SUBITO

La Ruta, parlando con Tommaso Zorzi si è aperta così: “Maurizio Costanzo mi ha detto che devo andare in analisi perchè altrimenti non risolverò mai le mie cose ma io non posso andare in analisi perchè io non posso e non voglio ricordare, io devo dimenticare tutto.” Queste parole hanno turbato Zorzi che non ha fatto in tempo ad aprire bocca perchè Maria Teresa è un fiume in piena e continua con il suo racconto: “Dopo che hanno tentato di stuprarmi a 20 anni, lo sai quando ho fatto l’amore per la prima volta? A 24 anni con il papà di Guenda (il giornalista Amedeo Goria, nda). Quattro anni ci ho messo a risolvere il problema. Non lo avevo detto a nessuno”.

La regia ha poi cambiato inquadratura e non abbiamo ascoltato più nulla. Ma la Ruta ha già raccontato di questo evento drammatico del suo passato in altre occasioni. Una delle sue ultime interviste dedicate al tema è arrivata nel salotto di Storie Italiane, dove a Eleonora Daniele aveva spiegato come quell’episodio, condizioni ancora oggi la sua vita.

Ne aveva parlato anche a Vieni da Me, nel programma di Caterina Balivo aveva provato ad aprirsi così con Caterina Balivo.

Un episodio che ha davvero segnato in tutto e per tutto la vita di Maria Teresa Ruta e che la segnano ancora.