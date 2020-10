Guenda Goria, il misterioso fidanzato racconta di loro due e dell’ex moglie

Guenda Goria è entrata nella casa del GF Vip raccontando di essere single per proteggere un legame appena nato con un misterioso fidanzato, Telemaco, ma ieri sera nel corso della puntata ha dovuto parlarne. Sembra che l’ex moglie di Telemaco Dell’Aquila abbia fatto qualche commento di troppo ma lui chiarisce tutto, non è andata in questo modo. Chiusa nella casa Guenda Goria pensa qualcosa che non è, si è infastidita molto. A Novella 2000 è lui a spiegare un po’ di cose difendendo anche l’ex moglie, che conferma resta ex ma hanno un figlio piccolo da proteggere. Si sono conosciuti da poco tempo, Guenda ieri in diretta ha usato parole bellissime per spiegare la loro relazione. Entrambi hanno dentro macerie e per loro potrebbe esserci un amore immenso ma che per il momento è solo un bocciolo. Tutto questo sotto lo sguardo triste di mamma Maria Teresa che vorrebbe per sua figlia un fidanzato ben più giovane, capace anche di farle fare delle follie, di farle vivere l’adolescenza mai vissuta.

IL FIDANZATO DI GEUNDA GORIA RACCONTA COME E’ INIZIATA LA LORO STORIA

Telemaco ha 17 anni in più di Guenda, sposato, ha un figlio, separato, non vive più con l’ex dal primo gennaio di quest’anno. “Io tecnicamente sono sposato con Olga, ma da giugno abbiamo una scrittura privata per la separazione. Non viviamo nemmeno più insieme” è la sua conferma e aggiunge che la sua ex, Olga, ha parlato in chat privata con un autore tv. Sembra che lei non abbia mai detto di volere salvare matrimonio e famiglia: “Io mi considero onesto, tanto più onesta lo è Olga. Il caso è partito da una chiacchierata in chat privata tra Olga e un autore TV. Chieda a Olga se sapeva della mia frequentazione con Guenda e lei risponderà di sì. Olga conferma di sapere dei nostri incontri tra Milano e Roma”. Olga è stata semplicemente ingenua, non sono vere le dichiarazioni in cui le dice a Guenda di lasciare stare suo marito.

Telemaco e Guenda avevano invece deciso di non parlare ancora della loro storia perché si frequentano da poco e perché lui ha un figlio di tre anni e mezzo. Si sono conosciuti il 18 dicembre del 2019 a un aperitivo e poi si sono ritrovati a Sharm El-Sheikh. Hanno trascorso insieme il lockdown, ben 5 mesi ed è lì che hanno approfondito la conoscenza. Si augura di vederla il più tardi possibile ma solo perché la vuole vincitrice del GF Vip.