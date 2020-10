GF Vip 5, Guenda e Massimiliano di nuovo pericolosamente vicini ma sono entrambi fidanzati

Nuovo avvicinamento nella casa del Grande Fratello Vip 5 per Guenda Goria e Massimiliano Morra. Nonostante le due sorprese delle fidanzata dell’attore, con tanto di avviso per la figlia della Ruta, lui continua ad andare molto d’accordo con lei. Guenda e Massimiliano si sono ritrovati a parlare in veranda. Abbracciati sotto una coperta non sono passati certo inosservati agli occhi dei telespettatori del GF Vip. “Mi piaceva quel vestito azzurro comunque” ha rivelato Morra alla Goria. “Io ho un debole per il fondoschiena e le gambe. Tu prometti molto bene” ha rivelato il concorrente ammettendo dunque che apprezza il fisico di Guenda.

GF Vip 5, Massimiliano Morra abbraccia Guenda: non sembrano solo amici

Dopo i complimenti, Massimiliano ha affermato che Guenda non si valorizza troppo. La Goria ha invece spiegato di no sentirsi a suo agio in determinate situazioni. Si sente troppo osservata. “Stavi benissimo, dico la verità. Perché dovrei dirti il contrario? Obiettivamente hai un bel corpo, perché non valorizzarlo?” ha chiesto Massimiliano. Tra di loro grandi silenzi ma tanta vicinanza. Morra ha persino nominato la sua fidanzata affermando che lei ha gettato via alcuni suoi vestiti perché nemmeno lui si valorizzava. Ma chissà che cosa ne pensa la sua Dalila di questo feeling così speciale che si sta creando con Guenda. In effetti, a guardarli, Massimiliano Morra e Guenda Goria non sembrano solo amici!

GF Vip 5, Massimiliano e Guenda sempre più vicini: e i fidanzati che cosa ne pensano?

C’è da dire che sia Massimiliano Morra che Guenda Goria sono fidanzati fuori dalla casa del GF Vip 5. Dalila, la fidanzata dell’attore, è anche intervenuta su questa particolare vicinanza durante una sorpresa per il fidanzato. Lei ha messo in guardia Guenda eppure i due sono parecchio appiccicati. Difficile immaginare che Dalila sia felice di questa situazione anche se è impazzato il gossip secondo cui la bella napoletana sarebbe una copertura per Morra per non far emergere il fatto che sia omosessuale. Sarà vero? Intanto però non è intervenuto sull’argomento il fidanzato di Guenda Goria. L’identità del ragazzo rimane ancora un mistero e visto cosa sta succedendo nella casa nell’ultimo periodo, i telespettatori si chiedono se esiste davvero. Il fidanzato di Guenda deciderà di chiedere spiegazioni rispetto a questo feeling?