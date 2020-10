Massimiliano Morra si avvicina a Guenda che prova qualcosa e sui social si urla alla storia fake

Massimiliano Morra è stato graziato dal Grande Fratello e nella serata di ieri è tornato in casa dova ha avuto un faccia a faccia molto intenso con Guenda Goria. La ragazza non gli ha nascosto di aver sentito la sua mancanza, rendendosi forse conto di provare qualcosa per lui. E così il pubblico del Grande Fratello VIP 5 ha assistito a questa sorta di confessione tra i due. Ma mentre tutti sembrano credere senza dubbi alla buona fede di Guenda, molti altri invece non credono a Massimiliano. I motivi? Starebbe fingendo e forse non solo con Guenda. Fuori dalla casa, anche se Massimiliano non lo sa, si continua a insinuare che la sua storia con Dalida sia finta. Ne è convinta Lory del Santo che ha ribadito che Massimiliano potrebbe essere interessato agli uomini e che in ogni caso, la ragazza che è entrata in casa nella diretta del Gf Vip, non farebbe parte della sua vita. Nessun amico di Massimiliano, a detta di Lory, conosce questa sua fidanzata.

La ragazza dai social però ha ribadito che da due anni è al fianco di Massimiliano e che sono felici insieme e che tutti possono parlare ma loro sanno quello che provano.

Probabilmente però non avrà gradito molto, visto che c’è in ballo questo grande amore, le parole che Massimiliano ha usato ieri nel confronto con Guenda.

A GUENDA PIACE MASSIMILIANO: LA CONFESSIONE AL GF VIP 5

Massimiliano ha ascoltato le parole di Guenda che ha spiegato di aver sentito la sua mancanza e ha poi risposto:

Non mi sento di darti una risposta adesso. Sei una persona che mi piace… mi piace la tua testa, mi piaci esteticamente, sei bellissima…la mia ragazza mi ama tanto, ci sto da due anni e non merita una storiella le mancherei di rispetto. Fossi stato single sarebbe stato tutto diverso ma ora è complesso, molto…punto e virgola

E ancora:

Io sono entrato senza precludermi nulla, la mia ragazza lo sa…Il rischio che la nostra storia possa finire c’è, tre mesi di lontananza può influire…Ho avuto molte donne, quando stavo con loro sono sempre stato fedele, per rispetto nei confronti di me stesso e poi della mia partner. Ho troncato nel momento in cui non ho più sentito un trasporto emotivo o un’attrazione fisica, facendo soffrire molto…ora la vedo come una cosa complessa, è una situazione che richiede anche tempo…chi vivrà vedrà.

Cosa ne penserà la fidanzata di Massimiliano di queste parole? La facilità con cui Morra è passato dall’essere pazzo d’amore a una possibile apertura verso Guenda ha alimentato ancora tutti i dubbi di chi non crede alla relazione dell’attore…Cosa succederà adesso? Non ci resta che seguire il GF VIP per scoprirlo.