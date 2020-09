Guendalina Canessa da Pomeriggio 5: “Credo che Massimiliano Morra sia gay”

Guendalina Canessa ha un sospetto e non è la sola a quanto pare. Non nascondiamoci dietro un dito, anche Tommaso Zorzi parlando dell’attore con Alfonso Signorini ha lasciato intendere che non riesce a capire bene Massimiliano Morra, perchè secondo lui c’è qualcosa di non detto. E le stesse provocazioni sono state lanciate da Lory del Santo che ha detto più volte di conoscere bene l’attore e di essere convinta della sua omosessualità. Se ne parla anche oggi a Pomeriggio 5. Dopo che Barbara d’Urso fa vedere il filmato dell’incontro tra Dalila e Morra nella casa del Grande Fratello VIP 5, Guendalina Canessa e Cristian Imparato ridacchiano e commentano tra di loro incuriosendo la conduttrice che chiede a entrambi cosa stessero borbottando. Ed ecco quindi che Guendalina senza troppi giri di parole dice la sua.

DA POMERIGGIO 5 GUENDALINA CANESSA SU MASSIMILIANO MORRA: CREDO SIA GAY

“Secondo me è gay. So che è fidanzato ma non mi convince!” ha detto Guendalina che sembra non avere molti dubbi su questa sua affermazione. Riccardo Signoretti ricorda a Barbara d’urso che anche Lory Del Santo ha espresso la stessa opinione sull’attore. “Lory Del Santo, con cui ho parlato l’altro giorno, mi ha detto che lei conosce molto bene Massimiliano Morra. – ha esordito – E in un’intervista avverte le ragazze del Grande Fratello dicendo ‘Attente a Morra perché è bello ma ha un lato oscuro’. In particolare dice ‘Corteggia le donne per ottenere visibilità, poi quando è il momento di concludere scappa!”…

Barbara d’Urso allora ha commentato: “Mo tutti fingono dai” in riferimento al fatto che secondo la Canessa, Morra potrebbe aver fatto lo stesso di Garko. Ma la conduttrice ricorda che Massimiliano appunto ha una fidanzata che non fa parte del mondo dello spettacolo e che non avrebbe motivo di fingere di avere un compagno.