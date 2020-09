Massimiliano Morra tra Adua Del Vesco e la fidanzata Dalila: scontro al GF Vip 5

Nella puntata di ieri sera, lunedì 28 settembre, del Grande Fratello Vip 5, Massimiliano Morra ha ricevuto una sorpresa da parte della sua fidanzata Dalila. Alfonso Signorini ne ha subito approfittato per creare una sorta di triangolo amoroso, soprattutto dopo le parole che Dalila ha avuto nei confronti di Adua Del Vesco. Questo confronto si è trasformato subito in un vero è proprio scontro dove Massimiliano è dovuto intervenire per placare le due ragazze che non ascoltavano nemmeno il conduttore. “Volevo precisare una cosa, non ci siamo capite. Io sono venuta con tutte le buone intenzioni” ha affermato la fidanzata di Morra di fronte ad Adua.

GF Vip 5, confronto tra Adua Del Vesco e Dalila, la fidanzata di Massimiliano Morra

“Lui non è entrato come voi, ha avuto una entrata diversa. Non mi è piaciuto il tuo modo di raccontare del mio fidanzato” ha affermato Dalila. “Tu non eri presente nel passato. Lo sappiamo solamente io e lui” ha subito risposto la Del Vesco. “Non ti conosco come persona. Ho giudicato quello che ho visto” ha poi detto Dalila. Secondo la fidanzata dell’attore, Adua avrebbe fatto passare un messaggio sbagliato su quella che è la persona di Massimiliano. Tutto ciò, secondo la Del Vesco, non giustifica le parole che Dalila ha avuto nei suoi confronti senza conoscerla visto che non sa nemmeno come sono andate le cose in passato tra lei e Morra.

GF Vip 5, Massimiliano Morra tra la sua fidanzata e la sua ex: cosa è successo

Al Grande Fratello Vip si è inevitabilmente aperto lo scontro tra le due donne di Massimiliano Morra. Alfonso ha allora chiesto a Dalila se l’amore tra l’attore e Adua è finito e lei ha risposto: “Da parte del mio fidanzato sì!”. Adua Del Vesco ha confermato che anche da parte sua non c’è più amore. In effetti nella scorsa puntata ha incontrato il suo attuale fidanzato per cui ormai ognuno vive la sua vita. “Io adesso sono innamorato di Dalila e la amo tantissimo” ha confermato Massimiliano. “Io non mi sarei mai comportata come lei” ha precisato Dalila. Prima di andare via, la fidanzata di Morra ha cercato di mettere in guardia pure Guenda Goria che ultimamente è molto vicina al suo fidanzato.

Adua si aspettava comunque delle scuse da parte di Dalila che però a quanto pare sono arrivate solo da parte di Massimiliano. Che cosa ne pensate di questa storia?