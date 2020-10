Tre aerei sulla casa del Grande Fratello VIP 5: i messaggi di oggi

Giornata di aerei nel cielo di Roma. I concorrenti del Grande Fratello VIP 5 oggi sono stati attirati in giardino per ben tre volte dal rumore di un aereo volato sulla casa di Cinecittà. Ben tre messaggi per i concorrenti che in casa, accolgono con grandissimo affetto gli aerei che li mettono, in qualche modo, in contatto con il mondo esterno. I messaggi di oggi sono stati indirizzati ad Adua/Rosalinda e Massimiliano, a quanto pare c’è chi sogna di vederli insieme; poi un messaggio enigmatico anche per Tommaso Zorzi e un altro aereo invece, è volato sul cielo della casa per Pierpaolo Pretelli.

AL GF VIP 5 UN AEREO PER PIERPAOLO PRETELLI

” PIER 6 IL NS TERREMOTO 10.0 FAN ” è il messaggio arrivato per Pierpaolo che è stato chiamato in giardino dai suoi amici. Entusiasta Matilde è sembrata essere davvero felicissima per questo messaggio anche se Pier in un primo momento stentava a credere che ci fosse un messaggio per lui. E invece!! Fuori dalla casa a quanto pare l’ex velino è molto amato. Pretelli ha ringraziato tantissimo le persone che hanno speso dei soldi per mandare questo messaggio felicissimo del gesto!

UN MESSAGGIO PER ADUA E MAX: I FANS TIFANO PER LA COPPIA

E un secondo aereo è volato poi sulla casa di Cinecittà mentre Tommaso Zorzi e Francesco Oppini prendevano il sole! E’ per Adua Del Vesco e Massimiliano Morra che urlano ringraziando per il messaggio ricevuto. ” ADUA MAX IL RESTO è NOIA #PURI #FAN” è il messaggio che i fans della coppia hanno mandato ai due attori. Adua soprattutto è felice dell’hastag scelto che sottolinea come i sostenitori fuori abbiano compreso il suo approccio a questa avventura. L’attrice corre poi in Casa per raccontare alla sua amica Dayane la sorpresa che ha ricevuto “è stato bellissimo” commenta felice.

TERZO AEREO PER I CONCORRENTI DEL GF VIP 5: E’ PER TOMMASO

“Tutti vogliono essere noi” è il messaggio del terzo aereo volato sulla casa del Grande Fratello VIP 5 ma nessuno sembra capire per chi possa essere. Mentre i concorrenti cercano di capire, Maria Teresa suggerisce che forse è una frase usata da qualcuno in qualche contesto. Tommaso Zorzi sembra avere una illuminazione. E’ una frase che dice sempre al suo agente per cui probabilmente l’aereo è per lui. E non sbaglia perchè come i fan di Zorzi fanno notare sui social, mancava una parte del messaggio. Erano previste infatti anche le iniziali del concorrente che però qualcuno sembra aver dimenticato…