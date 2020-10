Cosa nasconde Maria Teresa Ruta a Guenda sul fidanzato della figlia? (Foto)

C’è qualcosa che Maria Teresa Ruta non ha ancora rivelato a sua figlia Guenda su Telemaco, il fidanzato che solo da poco è saltato fuori tra i discorsi al GF Vip? Sembrava che madre e figlia avessero un rapporto senza segreti o omissioni, anche se con tante difficoltà e incomprensioni legate al passato. Nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera si è invece scoperto ancora altro, altre cose non dette tra Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Non è solo “l’abbandono” subito da Guenda da parte dei genitori, c’è altro che adesso tormenta la dolce pianista: che legame c’è stato tra sua madre e il suo fidanzato? La Ruta ha fatto ben capire che tanti anni fa ha conosciuto Telemaco, che lui addirittura l’avrebbe vista crescere, che è molto più vicino alla sua età che a quella della figlia. A Guenda e a tutti qualche dubbio è arrivato soprattutto quando ha sottolineato che con Telemaco non c’è stato niente perché non è il suo tipo, perché troppo brillante, uno dai complimenti facili. Li abbiamo visti tutti gli occhi sgranati e l’imbarazzo della giovane Goria sul divano in diretta.

TELEMACO E MARIA TERESA RUTA SI SONO CONOSCIUTI TANTI ANNI FA

Già nei giorni scorsi Guenda aveva chiesto ironica e spaventata se sua madre avesse avuto una storia con il suo nuovo compagno. La cosa grave sarebbe per lei il silenzio di sua madre, l’avere omesso una cosa del genere. Il dubbio resta nonostante Maria Teresa continui a dire che non è così. Allora perché ripetere che sperava non si frequentassero più, dicendo che si era messa l’anima pace. Perché cambiava discorso ogni volta che sua figlia provava a parlarle di Telemaco?

Quante cose non dette tra madre e figlia ma può capitare a tutti, fa solo impressione vederlo in tv e tra due donne ormai adulte ma ancora fragili.

Anche questa volta sarà Telemaco a chiarire ogni cosa? Se resterà in silenzio la sua potrebbe essere una conferma.