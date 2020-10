Amedeo Goria su Guenda: “Con me bellicosa e bipolare come con i suoi uomini, sono il suo capro espiatorio”

Guenda Goria partita in sordina come costola di Maria Teresa Ruta sta pian piano conquistando la sua indipendenza nella casa del Grande Fratello VIP 5 e anche fuori si parla molto di lei. Ieri ad esempio nel salotto di Pomeriggio 5, alla presenza di Amedeo Goria, padre di Guenda, si è molto parlato della relazione della ragazza con Telemaco. Non solo, sono arrivate anche le rivelazioni di Eva Henger che ha raccontato di come l’imprenditore sia adesso in Egitto nel tentativo di riconciliarsi con la sua ex moglie, senza che Guenda ne sia a conoscenza…Amedeo, papà di Guenda, ha ascoltato tutte le parole dei protagonisti della puntata di Pomeriggio 5 in diretta il 21 ottobre 2020 e si è augurato semplicemente che tutta questa storia non porti sofferenza a sua figlia.

Ma dalle pagine della rivista Nuovo arriva anche una intervista molto forte di Amedeo Goria che parla del complicato rapporto che da anni ha con sua figlia.

SU NUOVO LE PAROLE DI AMEDEO GORIA CHE DESCRIVE IL SUO RAPPORTO CON GUENDA

Il giornalista ha quindi commentato con queste parole il suo rapporto con Guenda:

Tra noi c’è sempre stato un rapporto di grande amore e tra i miei due figli il più penalizzato è stato Gian Amedeo, perché io e Maria Teresa abbiamo riservato maggiori attenzioni su Guenda. Mia figlia mi fa soffrire. Con me è bellicosa e bipolare come lo è con tutti gli altri uomini che frequenta. Il vero problema è che con sua madre non si arrabbia, mentre io sono il suo capro espiatorio. Quando lei non c’è mi manca. Guenda non racconta che ogni tanto sparisce per un po’ dal radar di suo padre

In merito alla relazione tra sua figlia e Telemaco, il giornalista aveva fatto sapere di non essere in disaccordo, commentando che nel 2020 la differenza d’età non è un problema se c’è l’amore.