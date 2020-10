Eva Henger da Pomeriggio 5: “Telemaco a Sharm con la sua ex, ci stanno riprovando”

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 21 ottobre 2020 si è molto parlato del fidanzamento tra Telemaco e Guenda Goria. La ragazza è nella casa e non sa nulla di quello che sta succedendo fuori ma a quanto pare, molte cose si muovono. Ne parlano nel programma di Barbara d’Urso sia Roberto Alessi che Eva Henger, entrambi hanno molto da dire su questa vicenda. Inizia il direttore di Novella 2000 che rivela cose importanti: è in contatto con Telemaco e ha saputo che la sua ex moglie non ha rilasciato nessuna intervista. Non ha parlato con i giornali e non ha lanciato nessun appello per Guenda Goria. Aggiunge però che per Telemaco, alcune frasi dette da Maria Teresa e da Guenda nella casa del GF VIP, non sono state proprio carine, ed è per questo che al momento considera la storia con la Goria in stand by. E fin qui non ci sarebbe nulla di particolarmente eccezionale, anche perchè Guenda potrebbe restare in casa ancora un paio di mesi per cui…Ma la vera bomba la lancia Eva Henger che è ben informata…

Alessi ribadisce anche altre cose molto importanti: non è stato Telemaco a lasciare la sua ex moglie, Olga, con la quale ha un figlio di tre anni e mezzo. E’ stata lei. Ed è per questo che ci tiene anche a dire che Guenda non è assolutamente una sfascia famiglie. Allo stesso tempo si prende del tempo per capire molte cose…

E a quanto pare, almeno a detta di Eva, questo tempo lo starebbe passando a Sharm El Sheikh…Non da solo!

TELEMACO DICE ADDIO A GUENDA: CI RIPROVA CON LA SUA EX MOGLIE

Eva, in collegamento dall’Ungheria, anche stavolta sottolinea di aver delle informazioni molto sicure: “Io so che Telemaco adesso è in Egitto con Olga, ci stanno riprovando, e visto che c’è un minore di mezzo, va anche bene così”. Queste le parole di Eva che quindi dà una notizia clamorosa. Il papà di Guenda, Amedeo, resta un po’ spiazzato ma commenta: “Io voglio solo che mia figlia non soffra, se è servita per far capire ai due che si amavano ancora va bene.“

Il problema però è che Guenda è nella casa del Grande Fratello VIP e forse leggerà queste cose, da un monitor…Forse sarebbe stato meglio non rivelare tutto così pubblicamente?