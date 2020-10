Potrebbe saltare l’ingresso di Selvaggia Roma al GF VIP 5: si attendono i risultati per gli altri

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda ieri 26 ottobre 2020, Alfonso Signorini ha annunciato che i tre ingressi in casa non ci sarebbero stati. Questo perchè in seguito ai controlli, uno dei nuovi tre concorrenti, era risultato positivo a un test ( dovrà attendere il risultato del tampone). Secondo quanto riferisce Davide Maggio e secondo quanto poi aggiunge Gabriele Parpiglia da Giornalettismo, la concorrente risultata positiva al covid, dopo il test di controllo, sarebbe Selvaggia Roma. I tre concorrenti hanno passato la “quarantena” nello stesso albergo ed è per questo che si vogliono fare i tamponi a tutti per scongiurare pericoli. I risultati arriveranno quindi nelle prossime ore e si capirà chi potrà entrare o meno in casa il venerdì.

SELVAGGIA ROMA POSITIVA AL COVID 19? LE INDISCREZIONI

Le parole di Davide Maggio in una diretta social:

Non fanno entrare gli altri due perché l’isolamento l’hanno passato tutti nello stesso albergo e quindi ho la certezza che abbiano fatto un tampone molecolare giovedì ed oggi prima dell’ingresso hanno fatto un test rapido. Molto spesso però il test rapido è fasullo perché esistono le false positività. Domani ri-testano tutti quanti ed a questo punto i negativi entreranno venerdì

Da Giornalettismo altre indiscrezioni in merito:

Giornalettismo può rivelare in anteprima che si tratta di una delle due donne e che una di queste è risultata positiva all’ultimo tampone. Pare che la sfortunata in questione sia Selvaggia Roma. Ingressi bloccati e nuova quarantena in vista. Insomma un caos difficile da sbrigliare. Venerdì prossimo dunque potrebbe varcare la porta Rossa il solo Brosio, forse con la Salemi e Bettarini, ma è tutto ancora da capire, tutto in divenire

Bisognerà quindi attendere conferme per capire quello che accadrà nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda venerdì sera. Purtroppo in questo periodo così complicato, c’era da aspettarsi che potessero esplodere situazioni di questo genere. L’unica soluzione sarebbe stata quella di isolare nel vero senso della parola, tutti i concorrenti per almeno due settimane.