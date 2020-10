Tre concorrenti in isolamento e un sospetto positivo: il covid 19 torna al GF VIP 5

Paolo Brosio ha scoperto di esser positivo al covid 19 poche ore prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIp 5 proprio grazie ai controlli fatti in vista dell’inizio del reality. E’ stato, se così possiamo definirlo, il primo incontro del Grande Fratello con il covid 19. Ma non l’ultimo a quanto pare. Infatti nel corso della puntata del 26 ottobre 2020, Alfonso Signorini ha spiegato che i tre ingressi, sarebbero stati rimandati. I ragazzi non lo sanno ma a quanto pare, una delle tre persone che sarebbe dovuta entrare in casa, è risultata positiva al covid 19, o meglio ai test che si fanno, in attesa della conferma del tampone. Questo ha fatto si che nella sicurezza di tutti, anche gli altri concorrenti stessero isolati ancora. Ed è proprio questo che ci chiediamo: se i tre concorrenti sono stati in isolamento per giorni, come è possibile che sia poi successo questo? Per spiegare meglio: quando Signorini ha presentato Stefano Bettarini, come concorrente, ha anche spiegato che era in quarantena da giorni in albergo da solo. Lo stesso quindi sarebbe dovuto succedere anche per Selvaggia Roma e Giulia Salemi, le due nuove concorrenti del reality.

SOSPETTO COVID 19 AL GRANDE FRATELLO VIP 5: SALTANO I NUOVI INGRESSI

Ma ricordiamoci una cosa: i concorrenti entrati nella casa del Grande Fratello VIP 5 a settembre, hanno raccontato di esser stati tre giorni da soli in albergo e non i 15 che all’epoca ci volevano per la quarantena. Non solo, ben sappiamo che se anche era proibito, Adua/Rosalinda e Tommaso Zorzi si incontrarono prima di entrare in casa in albergo. E’ chiaro quindi che le precauzioni prese dal Grande Fratello sono utili ma fino a un certo punto. Se non vuoi rischiare di perdere i tre concorrenti, li devi isolare per almeno 10 giorni da soli, senza che incontrino nessuno. E invece dalle parole di Signorini si è capito che forse anche autori e altre persone del programma erano entrati in contatto con loro in questi giorni. Ed è per questo che si è scelto di rinviare l’ingresso.

Nel rispetto della privacy come è giusto che sia, il nome della persona positiva non è stato fatto. Ma è chiaro che se il tampone dovesse confermare il test sierologico fatto, questa persona non entrerebbe nella casa e quindi scopriremmo inevitabilmente di chi si tratta. Dai social, da quando ieri è stata annunciata la notizia, i tre concorrenti non hanno detto nulla. Nel corso della giornata avevano condiviso immagini del loro ingresso, a dimostrazione che la notizia, deve essere arrivata realmente pochi minuti prima dell’inizio della puntata del GF Vip 5 del 26 ottobre 2020.

Vedremo quindi adesso che cosa succederà anche perchè per la puntata del venerdì era previsto anche l’ingresso di Paolo Brosio…