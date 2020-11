Dayane Mello sta prendendo in giro e usando Rosalinda? Adua in crisi dopo le parole di Tommaso

Fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5 si discute moltissimo di quello che potrebbe essere il rapporto tra Adua Del Vesco/Rosalinda e Dayane Mello. Molti fans del programma pensano che questa amicizia sia sincera e che da entrambe le parte ci sia un sentimento puro. Altri invece iniziano a credere che Rosalinda sia davvero legata a Dayane, e che le voglia bene come un’amica, mentre la Mello stia usando l’attrice perchè, come aveva detto più volte, vuole una storia per restare ancora in casa. Questo dubbio è venuto anche in casa a diversi concorrenti, soprattutto dopo che Stefano Bettarini ha spiegato che la Mello, quando sono stati insieme in Honduras, era in realtà fidanzata con Balotelli ( o quanto meno lo stava frequentando) e che a lui aveva detto che in Italia avrebbero continuato la storia, mentre invece ha intrapreso un’altra conoscenza…

Di fronte a tutto questo, Francesco Oppini, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, hanno iniziato a porsi delle domande, chiedendosi se Dayane, sia davvero sincera con Rosalinda. A questo punto i ragazzi hanno deciso di parlare direttamente con Rosalinda. “Non vorrei che tu stessi cadendo nella ragnatela di Dayane” ha detto Tommaso esordendo nel suo discorso, e dicendo a Rosalida che tutto loro le vogliono bene e che non vogliono che soffra.

ROSALINDA KO : DAYANE MELLO LA STA USANDO?

I ragazzi quindi le fanno notare che la Mello aveva detto chiaramente che avrebbe voluto una storia e che forse quindi sta usando questa bella amicizia, solo per far si che si parli di lei o che il pubblico apprezzi questo genere di rapporto, in modo che il percorso in casa duri di più. Tra l’altro, il fatto che Dayane si sia avvicinata a chi era più forte prima, e poi abbia fatto gruppo con Rosalinda, le ha permesso anche di non essere una delle nominate. Ma qualcosa ci dice che prossimamente, nel mirino di alcuni concorrenti, ci sarà proprio la brasiliana…

Tommaso inoltre fa notare che forse la Mello gode anche nel vedere gli altri star male ed è per questo che ha deciso di mettere in guardia Rosalinda. L’attrice ha anche cercato una sorta di confronto con la Mello che non è però finito come si aspettava e adesso i dubbi sono tanti. Questa amicizia è sul viale del tramonto?

Dayane poi ha voluto ribadire che quando parla di amore parla di amicizia perchè a lei piacciono gli uomini per cui non ha mai pensato di avere una relazione con la siciliana. e secondo voi questo vuol dire aver strumentalizzato il rapporto con Rosalinda come sostenevano gli altri



LIVELLO DI COMPRENSIONE: sotto zero#gfvip pic.twitter.com/uSTFpQhKTi — auro (@nevrsland) November 8, 2020

E voi che ne pensate? Dayane è stata sincera oppure ha cambiato atteggiamento dopo che ha capito che per Adua/Rosalinda era solo amicizia e nulla di più?