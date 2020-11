La lettera di Tommaso Zorzi a Francesco Oppini: è di nuovo pace

E’ stata una giornata difficile per Tommaso Zorzi quella di ieri. Dal mattino al pomeriggio ha pensato alla forte discussione che c’era stata in casa con Francesco Oppini e si è chiesto se davvero la loro amicizia fosse così forte. Stefania Orlando gli aveva consigliato di non prendersela troppo, spiegando che forse solo una volta usciti dalla casa, nella vita reale, avranno modo di comprendere quello che davvero c’è tra di loro. Avranno modo di capire se davvero questa amicizia va oltre le preferenze, il televoto e il favore del pubblico. Ma Tommaso, che si è reso conto di aver forse esagerato anche nell’esasperare una situazione, ha poi deciso di scrivere una lettera al suo amico Francesco. Una lettera che a quanto pare ha colpito molto il figlio di Alba Parietti. Ma che cosa c’era scritto in questa lettera?

LA LETTERA DI TOMMASO ZORZI A FRANCESCO OPPINI: COSA C’E’ SCRITTO

Inizia con queste parole la lettera di Tommaso per Francesco:

Caro Francesco. Ho iniziato questa esperienza con la consapevolezza di un uomo ma la fragilità di un bambino. Tante volte la vita ha preteso da me una maturità che ho dovuto trovare in fretta e a 25 anni mi trovo a voler rivivere un’adolescenza della quale mi sono privato

Un altro stralcio della lettera:

Ho frequentato ambienti sbagliati e persone sbagliate, facendo sì che la paura di soffrire oggi mi impedisce di vivere i miei rapporti con leggerezza e serenità. In te ho colto una sensibilità che subito mi ha curato…

Francesco è rimasto piacevolmente colpito dalla lettera che ha poi conservato in valigia e sembra che tra lui e Tommaso sia tornato il sereno.

Parlando con le sue amiche, Tommaso aveva spiegato il motivo per il quale aveva deciso di scrivere questa lettera a Francesco Oppini: