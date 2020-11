Dayane Mello parla del suo ex Carlo Gussalli Beretta attuale fidanzato di Giulia de Lellis: ci soffre ancora

Dayane Mello nella casa del Grande Fratello VIP 5 si sta dimostrando molto più utile di quello che si poteva immaginare a creare dinamiche. Anche viste le tante frequentazioni, amicizia e amore che ha avuto, e conoscenze varie, che la eleggono, senza troppi dubbi, regina del gossip trash di questa edizione. Dopo i racconti del suo passato con Mario Balotelli, dopo aver parlato di quello che ha rappresentato per lei Stefano Bettarini e aver parlato anche del suo amico speciale, il giocatore di pallacanestro con il quale si divertiva in incontri occasionali in discoteca, oggi ha parlato di un altro uomo della sua vita. E non ci sarebbe nulla di particolarmente interessante se non fosse che, l’uomo in questione, è Carlo Gussalli Beretta, attuale fidanzato di Giulia de Lellis. Non è una rivelazione clamorosa: si sapeva che Dayane e Carlo sono stati insieme. Ma non si immaginava che per la Mello, questa storia, fosse stata così importante. Ne ha parlato oggi con Giulia Salemi, rivelando anche che i due si frequentano come amici a quanto pare, o comunque la brasiliana ha dei buoni rapporti con la famiglia di lui tanto che questa estate è stata anche lei a Forte dei Marmi, si la famosa Forte dei Marmi dove tutto sarebbe iniziato tra Giulia e Carlo…

DAYANE MELLO E IL GRANDE AMORE PER L’ATTUALE FIDANZATO DI GIULIA DE LELLIS

Dayane ha sempre detto in casa, di non esser stata molto fortunata in amore, anche se, nonostante la sua età, ha già avuto delle esperienze importanti con diversi uomini che hanno lasciato il segno ( non dimentichiamo che ci sarebbe anche il padre di sua figlia, Stefano Sala). La Mello parlando con Giulia Salemi ha raccontato:

Amare è bellissimo e regala sensazioni stupende. Non avevo mai sofferto per amore. Due anni fa invece è successo e non sono stata bene. Ho dato tutto di me a lui. Lo amavo così tanto. Ho voluto chiudere, poi sono voluta tornare e lui ha chiuso, era un caos. Io avevo tutto il supporto della sua famiglia. Questa estate ero a Forte dei Marmi con loro, sua nonna ama mia figlia Sofia. Io sono stata spesso a cena con la nonna e la madre. Ho cenato anche con il nonno e tutti loro. Sono stati più i momenti di dolore con lui che quelli belli. La base però c’era, era amore. Poi però c’erano 8 anni di differenza, una figlia. Anche se io ho rinunciato a Sofia per stare con lui. Sai quanto è trista stare con lui e non pensare che ci sarà un futuro

Dayane sembrava pronta anche a rivelare i motivi della fine di questa storia, tirando in ballo un altro ex protagonista di Uomini e Donne, amico di Andrea Damante ma anche di Carlo, Marco Cartasegna:

Lo sognavo tutte le notti e mi svegliavo piangendo. Io per sette mesi piangevo tutti i giorni. Quando penso all’amore mi viene lui in mente. C’era tanta chimica, una passione immensa. Marco ha rovinato tutta la nostra relazione. Lui è stato uno dei motivi principali per cui è finita la nostra relazione

Giulia Salemi purtroppo l’ha bloccata, suggerendole di non fare nomi e di non dire cose di cui magari si potrebbe pentire ed ecco che il gossip si è spento…