Pierpaolo Pretelli senza attributi: le parole di Elisabetta Gregoraci fanno male e arriva la reazione

La puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 20 novembre 2020 è stata ancora una volta dedicata alle dinamiche che si sono create in casa tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Le accuse di Selvaggia Roma, che ha ben studiato per due mesi il suo copione, hanno solo dato altro di cui parlare a chi sui “Gregorelli” sembra aver voluto costruire questa edizione, sprecando il grosso, grossissimo potenziale di un cast bomba. Considerazioni a parte, Pier, nel corso della puntata non ha gradito affatto alcune parole di Elisabetta Gregoraci e dopo la diretta del programma, si è sfogato con i suoi amici.

LA REAZIONE DI PIERPAOLO PRETELLI ALLE PAROLE DI ELISABETTA GREGORACI

Dopo la messa in onda della clip, anche se non c’è stato tempo per approfondire perchè si doveva parlare di altri argomenti molto molto interessanti, Pierpaolo aveva lanciato una bella frecciatona alla Gregoraci: “Prima di tutto ad Elisabetta Gregoraci vorrei dire che anche se non ho gli attributi io sono un tuo amico e non il tuo uomo. Quindi non penso che ti cambi qualcosa. Dopo di questa basta, sono stanco“.

Ma è dopo la fine della diretta che l’ex velino, parlando in particolare con Enock ha trovato la voglia di dire quello che pensa di questa situazione.

Al Pretelli a quanto pare non è molto garbato il paragone con il suo ex, soprattutto perchè fatto a un uomo che non è il tuo fidanzato. E ha quindi commentato:

Quel video per me è stato un colpo. La difendo sempre e poi mi becco queste cose? Già che dice che uno è senza attributi e poi lo paragoni ad un tuo ex. Lei ha fatto una cosa pesante. Era arrabbiata? E quindi? Io quando mi incavolo mica la offendo o ci vado giù pesante. Ci sono rimasto male, che devo dirti? Non posso mentire, lei ha detto chiaramente che lui ha le cose sotto e io no.

Pretelli questa volta, sembra esserci rimasto davvero molto molto male: