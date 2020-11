X Factor 2020: Hell Raton perde la prima Under Donna, ecco i 5 semifinalisti

Anche questa insolita stagione di X Factor 2020 sta per volgere al termine. Nel corso della puntata del 26 novembre, i concorrenti rimasti in gara hanno dovuto resistere ad una seconda puntata consecutiva con la doppia eliminazione. Un episodio che ha drasticamente ridotto il numero degli artisti in gara da sette a cinque e che, di fatto, ha svelato i nomi dei semifinalisti che prenderanno parte all’ultima puntata eliminatoria prima della finale del 10 dicembre 2020.

A dire il vero, però, oltre a rivelarci i nomi dei semifinalisti, le eliminazioni ci hanno fatto capire che mai come questa volta il pubblico televotante è in realtà molto diverso dal pubblico che ascolta i brani musicali dei concorrenti sulle piattaforme digitali. Risultato? Gli artisti meno “streammati” sono in gara mentre quelli più ascoltati sono stati sbattuti fuori.

X Factor 2020: i cinque semifinalisti

La prima di due eliminazioni è stata messa a segno da un mix di votazioni. Il primo concorrente a rischio eliminazione è stato scelto dal concorrente meno votato dal pubblico mentre il secondo concorrente è stato decretato dalla classifica degli streaming registrati nell’ultima settimana sulle piattaforme digitali. Il talento meno votato è stato quello dei Melancholia (un Gruppo di Manuel Agnelli) mentre il talento meno ascoltato in settimana è N.A.I.P. (ultimo rimasto nel team Mika). X Factor 2020: Emma Marrone in tilt, perde Blue Phelix e spara a zero su tutti

I giudici non si sono voluti esprimere, arrivando tatticamente a chiamare un tilt: è stato riaperto un televoto lampo e ad uscire definitivamente di scena sono stati i Melancholia.

La seconda manche, invece, piena zeppa di nuovi brani inediti cantati dai concorrenti, è stata interamente dominata dal voto dei pubblico da casa: i due meno votati di questa unica manche sono finiti sotto il giudizio dei quattro coach. Incredibilmente il pubblico ha deciso di mettere all’ultimo posto due concorrenti della stessa squadra: MyDrama e CmqMartina delle Under Donne di Hell Raton.

Questa volta i giudici non chiamano il tilt ma arrivano ad una scelta: per tre voti a uno, lascia il programma CmqMartina. I cinque semifinalisti sono: N.A.I.P. con Mika, Blind con Emma Marrone, i Little Pieces of Marmelade con Manuel Agnelli e le due Under Donne MyDrama e CasaDiLego con Hell Raton.