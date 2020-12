Si accende lo scontro nello studio del GF VIP 5, Patrizia furiosa: “Sei una cretina, scema”

Diciamo pure che questa settimana non avevamo sentito la mancanza di Patrizia de Blanck, che non ci fosse ce ne siamo accorti quando prima della diretta, sulla sua sedia non c’era lei seduta ecco; a parte queste considerazioni, Patrizia si è fatta notare nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 30 novembre 2020 per una battutaccia che si poteva davvero risparmiare. Chiaramente il conduttore ha pensato bene di tacere e di non intervenire. Eppure se viene lanciata una frecciata di quel genere, o approfondisci oppure chiedi alla persona di scusarsi per quanto detto. Una cosa del genere probabilmente ha provato a farla Myriam Catania, facendo ben capire alla contessa che se accusi Giulia Salemi di averci provato con Briatore, lasciando intendere che non pagava niente per questo motivo e via dicendo, stai facendo passare la ragazza come una poco di buono. Questo era chiaro a tutti noi che da casa stavamo seguendo il programma, forse un po’ meno al conduttore, sempre sul pezzo…

Ma andiamo per gradi.

MYRIAM CATANIA DIFENDE GIULIA SALEMI E SI BECCA LE OFFESE DELLA DE BLANCK

Tutto è iniziato dalla discussione tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. La contessa, che ha un conto in sospeso con Giulia ( e che rosica non poco del fatto che lei sia rimasta in gioco a differenza sua) ha deciso di confermare la tesi della Gregoraci aggiungendo:

“Flavio mi ha detto che Giulia ci provava ma lui non se la filava”.

Giulia ha fatto sapere che non è assolutamente vero, per quel poco che si è potuto ascoltare mentre la Gregoraci ha chiesto di non parlare della cosa ( una novità).

In studio poi nel corso della pubblicità, la Catania ha fatto notare alla contessa che forse quelle frasi non erano proprio appropriate. Visibilmente nervosa, dopo la pubblicità, la contessa ha preso parola: “Non ho detto che Giulia è una put@@@, lei ha detto che ho detto questo“ e ha indicato Myriam Catania che dietro di lei, è scoppiata a ridere e non si è scomposta più di tanto. La contessa ha continuato furiosa: “Questa dietro non può dirmi che non posso dare della put@@@ alla Salemi, ma sei scema, cretina. Ho detto che ci ha provato e che lui non se la filava”.