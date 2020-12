Fuoco e fiamme tra Elisabetta Gregoraci e il duo Mello/Del Vesco: la lite con Rosalinda e Dayane

Per tutta la giornata di ieri Elisabetta Gregoraci ha riflettuto su quello che è stato l’atteggiamento di Dayane Mello ma soprattutto di Rosalinda/Adua del Vesco, dopo la diretta del Grande Fratello VIP 5 di lunedì sera. In particolare, parlando con Stefania Orlando, la Gregoraci ha detto di esser rimasta colpita dalla scelta di Adua/Rosalinda, di prendere le difese di Giulia Salemi, dopo i due mesi passati insieme, mesi durante i quali, Elisabetta per lei c’è sempre stata. Questo pomeriggio, la Gregoraci ha perso la brocca, come si suol dire, e abbiamo assistito a un litigio molto forte tra lei e Rosalinda, nel quale si è intromessa anche Dayane, nonostante la conduttrice le avesse chiesto di starne fuori.

Ma vediamo le ultime news dalla casa il 2 dicembre 2020.

FUOCO E FIAMME NELLA CASA DEL GF VIP 5: ECCO COSA E’ SUCCESSO

Elisabetta non ci ha visto più ed è nata una discussione molto accesa:

Ma dici sempre un sacco di stronzat*, ma smettila Dayane che dici una cosa e poi ne fai un’altra… sei solo gelosa! Sai dire sempre le solite parole. Rosalinda, ascolta la tua amica cosa dice che non si può fare mai un discorso normale. Guarda come urli! Ci siamo fraintese e ne parliamo io e te senza mettere in mezzo tutta la Casa, sei venuta in bagno e mi stavo asciugando i capelli… pensa quello che vuoi.

Dayane ovviamente non è stata in silenzio e ha voluto dire la sua nonostante la Gregoraci le avesse chiesto di non intromettersi:

Elisabetta smettila di fare la buona sammaritana che ha ragione su tutto… non sei perfetta. Gelosa? Invidiosa… Ma di cosa? Chi sei tu?

Secondo Dayane, anche se la sua amica Adua avesse chiesto a Elisabetta come stesse, non sarebbe cambiato nulla perchè a lei nulla importa di questa amicizia. Rosalinda a sua volta, non ci sta e risponde a tono:

Ma gelosa di che? Perché devi tirare fuori sempre questa cosa. Questo è il tuo punto di vista e basta! Tu hai messo in mezzo tutta Casa, tu l’hai detto 500 volte, tu hai parlato con tutti, di sicuro non l’ho fatto io. Io non le sottolineo le cose che faccio, io ti sono stata vicino come tu sei stata vicina a me ma le cose non le rinfaccio. Guarda solo quello che fa lei, quello che fanno gli altri no…Io non ne faccio show, non ho bisogno di fare nessuno show…

La Gregoraci rincara la dose dicendo che sono finite a fare la lavanderia, urlando, lei invece aveva chiesto a Rosalinda di parlare da sole in modo sereno.

Alla lite ha assistito anche Cristiano Malgioglio che appena ha sentito rumore di extension volare, si è fiondato nella camera da letto per ascoltare.