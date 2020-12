Amici 20, Anna Pettinelli non transige e punisce Aka7even: il provvedimento lo mette in crisi

Puntata durissima per i protagonisti di Amici 20 quella vista oggi nel corso del day time del programma. Maria de Filippi è “entrata” in casa con la sua voce per annunciare un duro provvedimento disciplinare ma soprattutto per rimproverare i ragazzi che non si stanno comportando bene per quello che riguarda l’ordine e l’igiene della casa. Sono stati mostrati dei video che sottolineano quando sporco ci sia in casa, dalla polvere agli oggetti rotti lasciati ovunque, persino le mascherine buttate in ogni dove. E così la produzione ha dato 4 ore di tempo ai ragazzi di Amici 20 per mettere in ordine la casa. Chi però a quanto pare non si è dato molto da fare è Aka7even. Il cantante, voluto nella scuola da Anna Pettinelli, non ha partecipato alla pulizia della casa e così la sua insegnante lo ha ripreso, telefonando davanti a tutti gli altri compagni. Mentre la Pettinelli faceva notare che non avesse fatto nulla mentre gli altri pulivano, Aka7even ha risposto dicendo che non stava bene e che i suoi compagni lo sapevano.

Ma la Pettinelli non ha apprezzato in nessun modo le scuse che il cantante ha portato sul banco per giustificarsi. Gli ha fatto notare che per provare, cantare e ascoltare la musica non ha la cervicale o mal di testa. E che non ci sarebbe voluto molto a mettere a posto due calzini.

LA SEVERA PUNIZIONE DI ANNA PETTINELLI PER AKA7EVEN

La Pettinelli non ha voluto sentire ragioni e ha deciso di dare una punizione molto severa al suo allievo. Visto che questa settimana ha una sfida voluta da Arisa, dovrà dimostrare di essere meritevole di restare nella scuola. Per questo motivo nella sfida dovrà cantare solo cover. Non solo, non potrà fare delle barre. E per finire dovrà cantare senza autotune.

Il cantante è scoppiato in un pianto nervoso dicendo che non si merita questa punizione visto che ci sono molti altri ragazzi che non hanno fatto nulla ma che nessuno rimprovera. Esa e altri amici lo hanno consolato dicendo che ha ragione e che non meritava tutto questo. Ma la Pettinelli non sembra transigere!