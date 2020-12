Il Collegio 5: ecco i promossi e l’unico bocciato nell’ultima puntata del 15 dicembre

Dopo ben otto puntate, si conclude l’avventura de Il Collegio 5: l’amatissimo reality show di Rai Due che anche quest’anno tanti ascolti e tanto gradimento di pubblico ha portato alla rete cadetta del servizio pubblico radiotelevisivo. Pe il preside e il corpo docenti, non è stata un anno scolastico particolarmente facile in quanto su 24 collegiali solo 15 hanno avuto la possibilità di accedere agli esami finali.

Motivo di questa pesante decimazione di collegiali sono state le numerose espulsioni che in ogni puntata si sono susseguire a seguito di marachelle e atteggiamenti negativi. Alcuni dei protagonisti non hanno potuto continuare la loro avventura ne Il Collegio 5 per non aver superato test o esami di metà corso. Per la prima volta in cinque stagioni, nessuno ha deciso autonomamente di abbandonare il programma. Ma, alla fine della fiera, di questi “Magnifici 15”, chi è stato promosso? Chi bocciato? E chi ha conquistato il diploma con lode?

Il Collegio 5: ecco i promossi e l’unico bocciato

Dopo una ultima puntata infarcita di sentimenti e prove d’esame, Il Collegio 5 ha finalmente assegnato i diplomi di fine corso assegnando anche due lodi, per il miglior collegiale uomo e la miglior collegiale donna. Il Collegio 5: vola un ceffone e il Preside espelle l’ultimo collegiale, love story fra Vavalà e Cerio

In rigoroso ordine di convocazione dal Preside Bosisio, i collegiali promossi sono i seguenti: Giulia Matera, Davide Vavalà, Usha Teoli, Alessandro Guida, Sofia Cerio, Andrea Di Piero, Maria Teresa detta Esa Cristini, Giordano Francati, Luna Scognamiglio, Bonard Dago, Luca Zigliana. E con un po’ di incertezza sul viso, il Preside ha decretato la promozione anche di Linda Bertollo e Giulia Scarano.

E i gemelli Prezioso? Su di loro, il Preside ha voluto fare un breve discorso sottolineando come i due fratelli non siano poi così simili come sembra. Infatti il ben più ligio Leonardo Prezioso è riuscito a strappare la promozione. Unico bocciato de Il Collegio 5 è invece Andrea Prezioso.

A fine incontro, il Preside Bisisio ha assegnato le due lodi che vanno al miglior collegiale e alla migliore collegiale del corso 1992. E cioè rispettivamente a Sofia Cerio e Andrea Di Piero. Quest’ultimo ha “dedicato” la sua lode a Giordano Francati in quanto anche lui aveva dato dimostrazione di meritare questo premio ma – ahinoi! – la lode maschile viene assegnata ad un solo studente.