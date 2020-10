Il Collegio 1992 è da record: boom di ascolti per il debutto della quinta edizione

Rai 2 ha da anni ormai un cavallo di razza sul quale puntare. Parliamo chiaramente del Collegio, il reality che tanto piace al pubblico giovanissimo ma non solo. Ieri, 27 ottobre 2020, il debutto della quinta stagione che ci porta nel 1992. E la prima puntata ha subito registrato un record di ascolti: nelle 5 edizioni, la prima puntata del Collegio, non aveva mai ottenuto un risultato così alto. Oltre 2,5 milioni di spettatori davanti alla tv per la prima puntata del Collegio 5 con i giovanissimi praticamente incollati davanti alla tv. Piccola nota negativa di questa prima puntata, forse la sola. La durata. Proprio perchè si rivolge a un pubblico così giovane, non si dovrebbe andare oltre la mezzanotte, che già per un giorno settimanale è un orario esagerato. Meglio una puntata in più probabilmente, anche considerato il fatto che gli ascolti sono così alti e che Rai 2 quest’anno non avrà neppure Pechino Express. Meglio finire alle 23,30 e avere magari anche due puntate in più, che arrivare quasi a mezzanotte e mezza.

La lunghezza resta comunque il solo neo di questa prima puntata che ci ha presentato la nuova classe ed è iniziata anche con due espulsioni inattese. Il messaggio del preside in questa edizione è chiaro: il posto nella scuola lo si vede meritare.

IL COLLEGIO 1992: IL CAST DELLA QUINTA EDIZIONE CONVINCE

Quello che ci ha stupito certamente in questa prima puntata è il cast scelto. I ragazzi hanno delle storie molto forti da raccontate e delle personalità diverse tra loro. C’è chi ha sofferto di anoressia, chi invece ha dovuto combattere contro i bulli per via della sua obesità. Ci sono i due fratelli indiani abbandonati dai genitori che in Italia hanno ritrovato la lor felicità con due genitori meravigliosi. Incredibilmente ci sono anche dei ragazzi che amano la scuola e che sono molto bravi, con la quindicenne prodigio che parla 5 lingue…E c’è anche l’illuminato, il ragazzo che ha in Gesù il suo migliore amico. C’è chi vuole fare da grande Chiara Ferragni, l’eterno ribelle, il secchione con la cravatta. Insomma c’è un cast che promette molto bene e anche diverso da quello della quarta edizione per certi versi.

DIAMO I NUMERI: GLI ASCOLTI DEL COLLEGIO 5 E IL CONFRONTO CON LE PASSATE EDIZIONI

La prima puntata del Collegio 1 era stata vista da 2.132 con l’ 8,28% doi share; nella seconda edizione calo con 1.771 e il 7,69% di share. In calo anche la terza stagione con 1.634 e il 6,70%. Ma lo scorso anno il programma di Rai 2 era risalito con 2.433 e un record grazie al 10,73% di share. Ma il debutto migliore di sempre è quello del Collegio 5 con 2.500 milioni di spettatori e l’11,60% di share.